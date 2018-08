Depois de Cheetahs e Kings serem excluídos do Super Rugby em 2017 e migrarem para o PRO14 europeu, as especulações cresceram sobre a saída de Bulls, Sharks, Lions e Stormers do Super Rugby, enquanto a SANZAAR garante que segue planejando o melhor futuro para o Super Rugby – e um que envolva os sul-africanos.

Na semana passada, o presidente da South Africa Rugby, Mark Alexander, disse que não descarta a possibilidade das equipes sul-africanas migrarem de vez para a Europa, caso essa seja a melhor saída para o país. Entre os pontos favoráveis do PRO14 com relação ao Super Rugby estão as viagens, que são todas dentro do mesmo fuso horário ou com no máximo 1h de diferença, o que contribui para o bem estar dos atletas – enquanto no Super Rugby as mudanças de horários são muito grandes. Outro ponto que vem sendo apontado a favor da mudança para o PRO14 é a desvalorização do rand, a moeda sul-africana, que não pode competir hoje com a libra e com o euro.

Em julho, o CEO do PRO14, Martin Anayi, já havia declarado que pretende expandir a competição para PRO16 em breve, com a possível adição de novos times sul-africanos. Já a Federação Italiana também declarou recentemente que tem em vista colocar um novo time na liga no futuro próximo, em Roma.

Blues sob a gestão da New Zealand Rugby

Enquanto isso, na Nova Zelândia, a situação crítica no Super Rugby do time da maior cidade do país, o Blues, de Auckland, vem alarmando a New Zealand Rugby, que acaba de dar um passo assertivo na melhora da franquia. A entidade que rege o rugby neozelandês acaba de comprar os 40% da franquia que pertenciam a investidores privados para, em breve, procurar novos investidores para vender a equipe, concluindo que a gestão anterior era ineficaz, após os Blues terminarem como os piores da Nova Zelândia e perderem o mata-mata em todos as temporadas desde 2013. Os resultados ruins estão tendo como efeito a redução do interesse por rugby e pela competição em Auckland, mercado mais valioso do país.

60% dos Blues pertence às federações de Auckland, North Harbour e Northland, as regiões representadas pelos Blues no Super Rugby.