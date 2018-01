O Six Nations terá início nesse sábado e a zica se abateu sobre as seleções europeias, com muitos atletas se lesionando às vésperas do início da competição.

Gales perde Webb, Liam Williams, Biggar e Priestland

O setor criativo de Gales foi duramente golpeado por lesões. O scrum-half Rhys Webb lesionou o joelho, assim como o abertura Rhys Priestland. O 3/4s Liam Williams precisará de uma cirurgia de ligamento. E outro abertura, Dan Biggar teve contusão em seu ombro, deixando ainda mais preocupado o técnico Warren Gatland.

- Continua depois da publicidade -

Escócia perde Richie Gray e Alex Dunbar

A Escócia, por sua vez, perdeu o segunda linha veterano Richie Gray, ainda não recuperado de uma lesão antiga, ao passo que o centro Alex Dunbar teve uma concussão na semana passada e ficará de fora do começo da campanha. Já o hooker George Turner também foi cortado, por lesão no joelho. O veterano Neil Cochrane já foi chamado para a camisa 2.

Itália também tem perdas

A Itália também lamentou a perda por questões físicas de dois atletas. O ponta Leonardo Sarto ficará de fora por um ombro deslocado, enquanto o segunda linha Marco Fuser sofreu na última semana uma concussão.

França sem Parra e Lacroix… e com Picamoles cortado!



O scrum-half Morgan Parra vivia bom momento, mas será baixa importante para a França no início do Six Nations. Por causa do joelho, o atleta deverá perder o jogo de estreia dos Bleus contra a Irlanda.

O bom ponta Gabriel Lacroix foi outra baixa confirmada da França. O jogador do Racing sofreu lesão no joelho e não poderá defender os Bleus e seu clube pelo restante da temporada.

A surpresa da semana foi o corte do oitavo Picamoles do elenco para o início do torneio, por decisão técnica.

Inglaterra chama Marler e Haskell

Já na Inglaterra as notícias são mais positivas. Depois de ficarem de fora da primeira lista de convocados, o oitavo James Haskell e o pilar Joe Marler foram reconvocados pelo técnico Eddie Jones. Ambos vão perder a primeira e a segunda rodadas, mas deverão voltar para a sequência do torneio.

Em dúvida está o abertura Henry Slade, ainda não recuperado de lesão e sob observação.

Gales e Escócia vão se enfrentar ainda em novembro

Fora do Six Nations, mas envolvendo países do torneio, notícia importante da semana passada foi o anúncio de um amistoso entre Gales e Escócia no dia 3 de novembro deste ano (data que não é “data World Rugby” para jogos de seleções). O jogo será em Cardiff, Gales, e homenageará Doddie Weir, ex jogador da seleção escocesa e dos Lions que sofre de esclerose lateral amiotrófica.

Exeter Chiefs contrata argentino Santiago Cordero

E passando rapidamente pelo mercado de transferências, a notícia de hoje foi a contratação do ponta e fullback argentino Santiago Cordero, destaque de 24 anos, pelo Exeter Chiefs, da Inglaterra. Cordero deixará os Jaguares do Super Rugby imediatamente e já poderá estar em campo pelo clube inglês no próximo fim de semana.