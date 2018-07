Enquanto isso, Townsend sobrevive na Escócia, Eddie Jones leva ultimato e muitas seleções confirmam amistosos internacionais! Giro de notícias internacionais agora!

Mario Ledesma é o novo treinador dos Pumas

O bom senso prevaleceu e a União Argentina de Rugby optou levar o bom trabalho dos Jaguares aos Pumas. Nesta terça, a entidade convocou coletiva de imprensa para quarta-feira, quando anunciará oficialmente Mario Ledesma como treinador da seleção do país, unindo de vez o trabalho que ele próprio já realiza com o mesmo plantel nos Jaguares do Super Rugby.

- Continua depois da publicidade -

Mario Ledesma já comandará a Argentina no Rugby Championship, que começa no dia 18 de agosto com os Pumas visitando a África do Sul.

Gregor Townsend fica

Depois de muita especulação, a União Escocesa de Rugby confirmou que o treinador da seleção Gregor Townsend ficará no comando da equipe até 2021. Com isso, Townsend ganhou tranquilidade para trabalhar na Copa do Mundo.

Mas Eddie Jones está pressionado

Na Inglaterra a situação é diferente. O treinador da seleção Eddie Jones está sob pressão. Nesta semana, o CEO da federação inglesa, Steve Brown, deixou claro que pretende ver a Inglaterra vencendo todos os seus jogos em novembro, colocando um ultimato em Jones para que o XV da Rosa se reerga depois de um 2018 até aqui muito fraco. A Inglaterra enfrentará África do Sul, Nova Zelândia, Japão e Austrália nos dias 3, 10, 17 e 24, respectivamente.

Espanha receberá EUA e Namíbia

A Federação Espanhola confirmou seus amistosos de novembro. A Espanha receberá os Estados Unidos no dia 10, a Namíbia no dia 17 e Samoa no dia 24.

Estados Unidos contra Irlanda também

Além de encararem a Espanha, os Estados Unidos tiveram confirmado que encararão a Irlanda em Dublin no dia 24, ganhando um amistoso de gala em preparação para o Mundial 2019.

Uruguai contra Cardiff, Fiji e Romênia

Os Teros já tinha tido uma partida de novembro confirmada, contra o Ulster, da Irlanda, no dia 9. Agora, os uruguaios também tiveram a confirmação de outros amistosos que farão na Europa. Os Teros encararão no dia 6 outro time do PRO12, os galeses do Cardiff Blues, ao passo que duelarão com Fiji, em campo neutro (a definir), no dia 17, e com a Romêna, em Bucareste, no dia 24.

Tonga contra Barbarians Franceses e Gales

Tonga também teve dois amistosos confirmado para novembro: no dia 10, o time do Pacífico encarará em Bordeaux, na França, os Barbarians Franceses – a seleção B da França. Já no dia 17 Tonga enfrentará Gales, em Cardiff.

Ben Foden na Major League Rugby

A MLR norte-americana celebrou a vinda de um jogador de peso para a temporada de 2019. É o fullback inglês Ben Foden, de 33 anos, com currículo de 34 partidas oficiais pela Inglaterra. O jogador estava no Northampton Saints e confirmou que no ano que vem jogará pelo Rugby United New York, equipe que ingressará na MLR em 2019.

Profissionalismo da Seleção Francesa Feminina

O rugby feminino também teve o que comemorar neste mês. A Federação Francesa de Rugby confirmou contratos profissionais para 26 jogadoras da seleção feminino de XV do país.