O último jogo entre seleções do ano rolou nesse sábado, dia 23, em Oujda, no Marrocos, onde a seleção da casa venceu os vizinhos da Argélia na decisão do Três Nações do Norte da África, sagrando-se campeão da competição pelo segundo ano seguido.

Os Leões do Atlas fizeram 20 x 13 sobre os argelinos.

Marrocos 20 x 13 Argélia, em Oujda

Classificação final: 1 Marrocos, 2 Argélia, 3 Tunísia;