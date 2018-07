ARTIGO COM VÍDEOS – Festa francesa no domingo para o futebol, mas festa sábado para o sevens feminino universitário, campeão mundial da categoria em torneio realizado na Namíbia, com participação do Brasil também. Na final, as francesas superaram a Austrália por 22 x 07 para erguerem a taça em Swakopmund. As belgas ficaram com o bronze.

No masculino, o título foi da África do Sul, com os australianos em segundo e os franceses em terceiro. 24 x 14 para os sul-africanos na final, ao passo que os franceses venceram a seleção da casa pelo bronze.

Feminino

Semifinais: França 56 x 00 Bélgica e Austrália 21 x 12 África do Sul

Bronze: Bélgica 17 x 00 África do Sul

FINAL: França 22 x 07 Austrália

Masculino

Semifinais: África do Sul 14 x 12 França e Austrália 38 x 05 Namíbia

Bronze: França 19 x 07 Namíbia

FINAL: África do Sul 24 x 14 Austrália





Fim de semana de sevens na Europa

Neste fim de semana, a Europa ainda viveu uma jornada de sevens masculino em Tallin, na Estônia, com o torneio único da Rugby Europe Conference 2, a quarta (última) divisão do sevens europeu.

O torneio contou com apenas 7 participantes, sendo um deles um selecionado regional de São Petersburgo (Rússia), que substituiu o desistente San Marino. Em campo, que levou a melhor e garantiu promoção à Conference 1 de 2019 foram Suíça e Andorra, vice e terceira colocadas da competição, já que a taça ficou com os russos.

Classificação final: 1 São Petersburgo, 2 Suíça (promovida), 3 Andorra (promovida), 4 Liechtenstein, 5 Islândia, 6 Bielorrússia, 7 Estônia;

América do Norte e Caribe jogam 10s feminino

A Rugby Americas North organizou na última semana seu torneio continental de 10-a-side feminino, oferecendo um caminho intermediário para os países da região desenvolverem no futuro o XV feminino. O título ficou com a seleção do Sul dos Estados Unidos, time de desenvolvimento, vencendo a Jamaica na grande final. As mexicanas ficaram com o terceiro lugar. O jogos rolaram na Cidade do México.

USA South 48 x 00 Bahamas

México 14 x 17 Jamaica

Jamaica 29 x 15 Bahamas

México 14 x 26 USA South

México 14 x 07 Bahamas

Jamaica 05 x 45 USA South

3º lugar: México 26 x 00 Bahamas

Final: USA South 19 x 12 Jamaica





México campeão M19

Também na Cidade do México, foi disputado o Campeonato M19 da Rugby Americas North, com 4 seleções se encarando no XV ao longo da semana. O título ficou com os mexicanos, que impressionaram com um 45 x 15 sobre o USA South (a seleção de desenvolvimento do Sul dos EUA).

México 65 x 06 Jamaica

USA South 25 x 12 Ilhas Cayman

México 49 x 17 Ilhas Cayman

USA South 23 x 12 Jamaica

Jamaica 35 x 15 Ilhas Cayman

México 45 x 15 USA South