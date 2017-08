ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League australiano está em sua reta final e com quatro rodadas ainda por serem jogadas uma equipe já está garantida no mata-mata: o líder Melbourne Storm. O time de Victoria conseguiu uma maiúscula vitória no jogo mais aguardado da jornada contra o forte North Queensland Cowboys. E foi fora de casa: 26 x 08, com Addo-Carr e Vunivalu brilhando com 2 tries cada.

Já o vice líder Sydney Roosters perdeu a chance de carimbar já seu passaporte, perdendo em dérbi de Sydney para o Manly Sea Eagles: 36 x 18. Porém, aos Roosters resta apenas 1 ponto para avançarem, já que o St. George Illawarra Dragons ajudou sendo derrotado em casa no clássico do Sul de Sydney pelo combalido South Sydney Rabbitohs, 26 x 24, com um try de Goodwin no apagar das luzes.

Destaque ainda para a vitória acachapante do Brisbane Broncos no dérbi de Queensland contra o Gold Coast Titans: 54 x 00 fora de casa.

Enquanto isso, na Inglaterra, a Super League entrou em seu octogonal final, com os 8 melhores times da primeira fase seguindo duelando com mais um turno completo (7 jogos) entre si, para serem definidos os 4 semifinalistas. O líder Castleford Tigers acabou por cair na abertura, 26 x 16 em casa diante do St. Helens Saints.

NRL – Campeonato Australiano de Rugby League

Bulldogs 04 x 20 Eels

Dragons 24 x 26 Rabbitohs

Cowboys 08 x 26 Storm

Knights 26 x 10 Warriors

Titans 00 x 54 Broncos

Sharks 12 x 30 Raiders

Sea Eagles 36 x 18 Roosters

Panthers 28 x 14 Wests Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 20 36 Sydney Roosters Sydney 20 32 Brisbane Broncos Brisbane 20 30 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 20 30 Parramatta Eels Sydney 20 30 North Queensland Cowboys Townsville 20 28 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 20 28 Penrith Panthers Sydney 20 26 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 20 24 Canberra Raiders Canberra 20 22 South Sydney Rabbitohs Sydney 20 18 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 20 18 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 20 18 Gold Coast Titans Gold Coast 20 18 Wests Tigers Sydney 20 14 Newcastle Knights Newcastle 20 12

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Castleford Tigers 12 x 26 St. Helens Saints

Leeds Rhinos 32 x 16 Wigan Warriors

Hull FC 32 x 18 Salford Red Devils

Huddersfield Giants 36 x 05 Wakefield Wildcats

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford 24 40 Leeds Rhinos Leeds 24 32 Hull FC Kingston-upon-Hull 24 29 St. Helens Saints St. Helens 24 27 Salford Red Devils Salford 24 26 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 24 26 Huddersfield Giants Huddersfield 24 23 Wigan Warriors Wigan 24 23

Vídeos

NRL

















Super League









Foto: Melbourne Storm