ARTIGO COM VÍDEO – O título do Mundial de Clubes do Rugby League, o rugby de 13 jogadores, foi decidido hoje na Austrália. E a taça ficou em casa, com o poderoso Melbourne Storm, campeão de 2017 da NR australiana, derrotando por contundentes 38 x 04 o Leeds Rhinos, campeão de 2017 da Super League inglesa.

Não teve nem graça. O time da casa fez um jogo perfeito de 7 tries. É verdade que os Rhinos cruzaram primeiro o in-goal, logo aos 9′, com Ryan Hall. Mas depois só deu Melbourne. Kenny Bromwich, Brodie Croft e Suliasi Vunivalu marcaram os tries roxos do primeiro tempo, enquanto Nelson Asofa-Solomona, Felise Kaufusi, Will Chambers e Dale Finucane cravaram os tries do segundo tempo. Terceira taça do Mundial para o time de Cameron Smith e Billy Slater, imortais do League australiano.

38 04

Melbourne Storm 38 x 04 Leeds Rhinos, em Melbourne



Lista de campeões do Mundial de Clubes de Rugby League

4 títulos – Wigan Warriors (Inglaterra)

3 títulos – Bradford Bulls (Inglaterra), Leeds Rhinos (Inglaterra), Melbourne Storm* (Austrália), Sydney Roosters (Austrália);

2 títulos – Brisbane Broncos (Austrália) e St. Helens Saints (Inglaterra);

1 título – Manly Sea Eagles (Austrália), North Queensland Cowboys (Austrália), St. George Illawarra Dragons (Austrália), South Sydney Rabbitohs (Austrália), Widnes Vikings (Inglaterra);

*O Storm teve ainda 1 título cassado;

Total por país:

13 títulos – Inglaterra

12 títulos – Austrália