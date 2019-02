Giro de notícias internacionais, com as contratações que agitaram a semana.

Elliot Daly assina com o Saracens

O fullback titular da seleção inglesa, Elliot Daly, terá casa nova na temporada que vem. O exímio chutador de 26 anos trocará entre rivais, deixando o Wasps para jogar pelo Saracens.

Sean O’Brien reforçará o London Irish

Outro astro, o asa irlandês Sean O’Brien, de 31 anos, deixará o Leinster ao final da atual temporada, após 3 títulos europeus com o time irlandês. Seu destino será o London Irish, da Inglaterra, que lidera a 2ª divisão e tem tudo para ser promovido à Premiership.

E justamente pensando na Premiership o London Irish fechou contrato neste mês com o abertura e fullback irlandês Ian Keatley, também de 31 anos, que acaba de deixar o Munster. Keatley jogará o restante do primeiro semestre no London Irish, mas já tem contrato assinado para a temporada 2019-20 com o Benetton Treviso, da Itália.

Leicester Tigers contrata Jordan Taufua

Campeão do Super Rugby com os Crusaders, o terceira linha neozelandês Jordan Taufua, de 27 anos, jogará na Premiership inglesa após o término do Super Rugby 2019. O atleta que não chegou a jogar ainda pelos All Blacks fechou com o Leicester Tigers.

Attwood é do Bristol

Já o primeira linha inglês David Attwood, de 31 anos e com 24 partidas pelas seleção da Inglaterra, voltará a seu país natal. O atleta deixará o Toulon, da França, para jogar pelo Bristol Bears, da Premiership, em 2019-20.

Trinh-Duc no Racing

Na França, o poderoso Racing de Paris contará com um veterano para a temporada 2019-20. É o abertura de 32 anos François Trinh-Duc, que deixará o Toulon ao final da atual temporada.

Abertura da Geórgia no Brive

Hoje na segunda divisão da França e buscando a promoção ao Top 14, o tradicional Brive fechou contrato para a próxima temporada com o abertura georgiano Tedo Abzhandadze, promissor jovem de 19 anos, destaque no Mundial M20. A contratação é significativa, pois normalmente apenas forwards georgianos ganham espaço em clubes franceses. Mas no Brive já está outro jovem talentoso da Geórgia, o scrum-half Vasil Lobzhanidze, de 22 anos.

Piet-Steph Du Toit é eleito o melhor da África do Sul

O segunda e terceira linha Piet-Steph Du Toit celebrou na semana passada um importante prêmio: o de melhor jogador da África do Sul em 2018. Foi a segunda conquista do prêmio dado pela South Africa Rugby para o atleta de 26 anos do Stormers.