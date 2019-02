ARTIGO COM VÍDEO – A Major League Rugby norte-americana viveu nesse fim de semana sua 5ª semana de jogos e tem novo líder: o San Diego Legion.

O time da Califórnia venceu o Austin Elite, em Austin, no jogo que antecedeu EUA versus Brasil, por 45 x 17. 6 tries a 4 para o Legion, com o bônus sendo conquistado ainda no primeiro tempo. A liderança foi garantida porque o então líder New Orleans Gold folgou na rodada.

Forte na perseguição a Legion e Gold está o atual campeão Seattle Seawolves, que venceu dura batalha em casa contra o United New York por 33 x 21.

Outro destaque foi o Toronto Arrows. O time canadense venceu for de casa o Houston Saber Cats e entrou para a zona de classificação.

Por fim, o Utah Warriors empatou em casa por 26 x 26 com o Glendale Raptors no dérbi das Montanhas. Os Raptors estavam atrás no placar e marcaram 3 tries nos 20 minutos derradeiros para arrancaram a igualdade, com destaque para John Ryberg, que cruzou 2 vezes o in-goal. Porém, Glendale só teve a lamentar com a última conversão sendo perdida, pois poderia ter voltado para casa com grande virada.





Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

Seattle 33 x 21 New York

Utah 26 x 26 Glendale

Austin 17 x 45 San Diego

Houston 27 x 44 Toronto