O Uruguai se tornou destino para muitas seleções nacionais todos os anos. Em 2017, Montevidéu foi o palco para a Copa das Nações do World Rugby e o evento foi um sucesso, com sua edição 2018 sendo agora confirmada novamente para o Estadio Charrua, na capital uruguaia.

A Copa das Nações é um evento de desenvolvimento da federação internacional que visa a dar oportunidades de bons jogos em junho para seleções do segundo e terceiro escalações mundiais. Novamente são esperados 6 participantes, a serem confirmados.

Buenos Aires 2018 começa a conhecer seus participantes

Em outubro de 2018, Buenos Aires, na Argentina, será o palco para os Jogos Olímpicos da Juventude, a Olimpíada M18 do Comitê Olímpico Internacional. O rugby sevens estará presente pela segunda edição seguida, com 6 participantes no masculino e 6 no feminino.

A Argentina está já garantida no torneio masculino, como país sede, mas não tem vaga garantida no torneio feminino, devendo passar no começo do ano que vem – ainda em data e local a serem confirmados – pelo Pré Olímpico sul-americano.

Além dos argentinos, o Japão já garantiu presença. Em setembro, os japoneses ganharam o Campeonato Asiático Masculino M17 de Sevens, assegurando vaga. Agora, nesta semana, foi a vez das japonesas ganharem vaga para o feminino, vencendo o Campeonato Asiático Feminino M17 de Sevens, que foi disputado em Dubai, junto do Dubai Sevens.

As japonesas venceram a China na final por 17 x 07. A grande surpresa do torneio foi a Índia, que derrotou Hong Kong nas quartas de final, por incríveis 24 x 07, mas acabou derrota na semifinal pela China e na decisão do bronze pelo Cazaquistão.