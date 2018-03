ARTIGO COM VÍDEOS – A França parou para ver a seleção bater a Inglaterra em uma partida onde um pouco do orgulho dos Blues foi recuperado. Depois do triunfo da equipe nacional, foi a vez do Top 14 entrar em ação e mostrar o poder do Montpellier (1º), líder isolado, que jogando em casa atropelou o Racing abrindo oito pontos na liderança, embolando ainda mais a luta pelo mata-mata, com apenas seis pontos separando o vice-líder, com 58 pontos, do oitavo colocado, com 52 pontos.

O jogo tinha tudo para ser um clássico. O Racing, segundo colocado, deixou Paris para enfrentar o líder Montpellier buscando embolar ainda mais a competição, os donos da casa, porém tinham outros planos. A vitória por 43 a 3 não deixou nenhuma dúvida que o Montpellier é hoje muito superior às outras equipes em praticamente todos os aspectos e que quando joga o seu melhor dificilmente pode ser batido. Foram 5 tries, com 2 do sul-africano Jan Serfontein, enquanto Van Rensburg, Nagusa e Picamoles também cruzaram o in-goal.



A derrota dos parisienses embola a competição, com tudo ainda em aberto, sendo particularmente boa para o Toulon (3º), que sonha com uma vaga direto para as semifinais. O time mais rico da Europa recebeu o Agen (12º) e não tomou conhecimento do adversário vencendo por 54 a 5, com destaque para ponta dos donos da casa, o veterano Vincent Clerc que anotou seu centésimo try no Top 14 se tornando o maior tryman da história da competição. Destaque ainda para o inglês Chris Ashton, que correu para seu hat-trick (3 tries).



Quem perdeu a chance de se aproximar mais um pouco da liderança foi o Toulouse (4º) que recebeu o Lyon (6º). Aos 20’ da segunda etapa tudo caminhava para uma vitória tranquila dos donos, até a figura do ponta Toby Arnold apareceu. O neozelandês anotou um try e deu assistências para mais dois de Delon Armitage em apenas 17 minutos, virando a partida e colocando o Lyon de volta na briga por uma vaga nas finais. Entre os milionários do Top 14 duas equipes buscam provar que nem tudo pode ser resumido a dinheiro.



O Pau (5º) recebeu o La Rochelle (8º) no duelo entre os dois principais candidatos a surpresa da competição, com os donos da casa levando a melhor por 18 a 15. O Pau fez os 2 únicos tries no primeiro tempo, com Colin Slade e Charly Malie, mas o La Rochelle igualou tudo na base dos penais e a vitória só ficou com os verdes já com o tempo esgotado por penal de Daubagna.



Se a luta por uma vaga nas finais está quente a disputa para ficar na divisão de leite é igualmente tensa. O Clermont (9º) atual campeão e grande decepção da competição viajou para enfrentar para enfrentar o rival local Brive (13º), na 99º edição de um grande clássico regional. Apesar da importância histórica essa edição não vai deixar saudades debaixo de uma chuva torrencial as duas equipes que lutam contra o rebaixamento fizeram um jogo ruim, vencido pelos visitantes por 11 a 9. Yato fez o único try do embate.



A rodada contou com dois grandes renascimentos. O lanterna Oyonnax (14º) saiu de seus domínios e bateu o Bordeaux (10º) por 26 a 20, na terceira vitória seguida da equipe. Os donos da casa por outro lado seguem jogando mal e estão cada vez mais próximos da zona de rebaixamento. Foram 2 tries logo no início para o lanterna, que ainda confirmou a vitória pelos pés de Botica, mantendo vivas as esperanças de salvação do Oyonnax.



A outra grande surpresa foi o Stade Français (11º) que recebeu o Castres (7º), vencendo por 23 a 17. Os parisienses, que ainda não haviam vencido em 2018, além de sofrer uma série de derrotas para as equipes da parte de baixo da tabela, fizeram uma boa apresentação, com boas formações fixas e um jogo bem organizado. Pyle e Vuidravuwalu marcaram os tries do Stade Français, que segue flertando com o rebaixamento.



Perpignan atropela Biarritz na segundona

Na Pro D2, a segunda divisão, dois ex campeões franceses duelaram em duelo de gigantes adormecidos. E o Perpignan levou a melhor, atropelando o Biarritz por 56 x 03 no clássico entre catalães e bascos para se manter na liderança da competição.



A vice liderança, por outro lado, trocou de mãos, com o Montauban vencendo o Angoulême e se aproveitando da derrota do Mont de Marsan para o Vannes para reassumir a segunda posição.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Montpellier 41 x 03 Racing

Toulon 54 x 05 Agen

Pau 18 x 15 La Rochelle

Bordeaux 20 x 26 Oyonnax

Brive 09 x 11 Clermont

Stade Français 23 x 17 Castres

Toulouse 20 x 27 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 20 66 Racing Paris 20 58 Toulon Toulon 20 57 Toulouse Toulouse 20 57 Pau Pau 20 56 Lyon Lyon 20 55 Castres Castres 20 52 La Rochelle La Rochelle 20 52 Clermont Clermont-Ferrand 20 40 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 39 Stade Français Paris 20 32 Agen Agen 20 31 Brive Brive 20 27 Oyonnax Oyonnax 20 26

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Perpignan 56 x 03 Biarritz

Dax 13 x 18 Carcassonne

Bayonne 09 x 27 Nevers

Montauban 36 x 21 Angoulême

Vannes 36 x 13 Mont de Marsan

Aurillac 24 x 20 Massy

Colomiers 23 x 16 Grenoble

Narbonne 21 x 68 Béziers

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 26 88 Montauban Montauban 26 82 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 26 78 Grenoble Grenoble 26 71 Biarritz Biarritz 26 69 Béziers Béziers 26 69 Bayonne Bayonne 26 60 Colomiers Colomiers 26 59 Nevers Nevers 26 56 Angoulême Soyaux-Angoulême 26 55 Aurillac Aurillac 26 52 Massy Massy (Paris) 26 51 Vannes Vannes 26 51 Carcassonne Carcassonne 26 48 Dax Dax 26 42 Narbonne Narbonne 26 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez