ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto a França empatava com o Japão em Paris, entrando em uma das maiores crises de sua gloriosa história, o Top 14 tinha uma rodada também digna de nota, mas do lado positivo, com dois empates o líder Montpellier (1º) sendo atropelado em Paris pelo Racing (4º) e muitos tries.

O Montpellier, atual líder da competição e dono do melhor ataque, viajou para Paris e não viu a cor da bola sendo batido por 26 a 0 pelo Racing. Os parisienses engataram a segunda vitória seguida, antes haviam atropelado o Toulon longe da capital, e começam a crescer no campeonato, mostrando que são concorrentes sérios ao bicampeonato, dominando sem grandes dificuldades o jogo ofensivo do Montpellier.



O destino do Lyon (3º) não foi muito diferente, sensação do início da competição, a equipe não conseguiu, mais uma vez, segurar o resultado e acabou derrotado, em casa, pelo Toulouse (5º) por 17 a 9. A derrota, a terceira dos seguida dos lobos, mostra uma equipe que parece não conseguir acompanhar o ritmo intenso do Top 14 e começa a perder o gás, para os occitanos uma boa vitória fora de casa, de uma equipe que continua a se mostrar constante e eficiente.



Quem se beneficia do tropeço dos líderes é o La Rochelle (2º) que fez a lição de casa atropelando o Pau (10º) por 44 a 14 em um jogo tranquilo dos atlânticos. O Castres (6º) também aproveitou a rodada para subir na tabela e entrar na zona de classificação para as finais. A equipe bateu, em casa, o Toulon (8º) por 20 a 19 , uma partida épica vencida pela calma dos donos da casa que se aproveitaram da indisciplina dos rivais, que cederam quatro penais e um penal try. Apesar do ponto bônus defensivo a derrota acende a luz vermelha na equipe do Toulon, que apesar do investimento milionário não consegue repetir o sucesso das temporadas passadas, uma equipe muito dependente do talento individual e que não consegue se organizar em campo.

]



- Continua depois da publicidade -

Se o empate é um raridade no rugby o fim de semana teve três, além do jogo dos Blues contra o Japão, dois no Top 14. O Bordeaux (7º) tropeçou e, jogando na terra dos vinhos, ficou no 27 a 27 contra o frágil Brive (13º). A partida não foi tecnicamente muito boa, mas compensou com diversas trocas de liderança, com destaque para o abertura dos donos da casa, o jovem de apenas 19 anos Matthieu Jalibert, que anotou cinco penais. O Bordeaux mais uma vez tropeça e mostra que continua a ser uma equipe inconstante enquanto o Brive anota os primeiros pontos fora de casa.



O outro empate ficou por conta do Clermont (9º) que fora de casa deixou escapar a vitória diante do lanterna Oyonnax (14), empatando em 32 a 32, no intervalo os amarelos, tudo indicava, se encaminhavam para uma vitória fácil, com a equipe vencendo por 29 a 10, o que os visitantes não contavam era com a vontade do Oyonnax que voltou com muito mais intensidade e arrancou o empate no minutos finais.



No embate entre dois candidatos ao rebaixamento o Agen (12º) bateu em casa o Stade Français (11º) por 29 a 13. Os parisienses, que venciam no intervalo, deixam escapar uma importante vitória contra um rival direto e que deixaria a equipe em uma boa posição na tabela.



Grenoble segue com tudo na segunda divisão

Na Pro D2, o topo segue nas mãos do Grenoble, que parece forte em sua missão de voltar ao Top 14. Vitória por 58 x 23 sobre o bom Colomiers nesta rodada.

Destaques também para o Perpignan, que venceu o Vannes fora de casa, para o Biarrirz, que despachou o Narbonne, e para o Mont de Marsan, que afundou o Bayonne.











Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Castres 20 x 19 Toulon

La Rochelle 44 x 14 Pau

Bordeaux 27 x 27 Brive

Agen 29 x 13 Stade Français

Oyonnax 32 x 32 Clermont

Racing 26 x 00 Montpellier

Lyon 09 x 17 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 11 37 La Rochelle La Rochelle 11 35 Lyon Lyon 11 33 Racing Paris 11 33 Toulouse Toulouse 11 32 Castres Castres 11 29 Bordeaux-Bègles Bordeaux 11 29 Toulon Toulon 11 26 Clermont Clermont-Ferrand 11 25 Pau Pau 11 23 Stade Français Paris 11 18 Agen Agen 11 14 Brive Brive 11 11 Oyonnax Oyonnax 11 10

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Vannes 22 x 23 Perpignan

Massy 26 x 16 Aurillac

Biarritz 41 x 18 Narbonne

Angoulême 26 x 16 Carcassonne

Béziers 26 x 10 Dax

Montauban 36 x 20 Nevers

Grenoble 58 x 23 Colomiers

Mont de Marsan 68 x 15 Bayonne

Clube Cidade Jogos Pontos Grenoble Grenoble 13 45 Montauban Montauban 13 43 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 13 40 Perpignan Perpignan 13 40 Biarritz Biarritz 13 36 Colomiers Colomiers 13 35 Angoulême Soyaux-Angoulême 13 28 Massy Massy (Paris) 13 28 Béziers Béziers 13 27 Aurillac Aurillac 13 26 Nevers Nevers 13 26 Vannes Vannes 13 25 Bayonne Bayonne 13 24 Dax Dax 13 24 Narbonne Narbonne 13 21 Carcassonne Carcassonne 13 13

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

Foto: Racing Instagram – Racing x Montpellier