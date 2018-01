ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto os torcedores dos Bleus se desesperavam com a retrospectiva do que foi, provavelmente, o pior ano da história da seleção francesa, as equipes do Top 14 se despediam de 2017 com uma rodada de tirar o fôlego, que mexeu com a parte de cima e de baixo da tabela. O Montpellier (2º) foi surpreendido, fora de casa pelo Brive (12º) o resultado alterou as duas pontas do campeonato, com o La Rochelle (1º), que bateu em seus domínios o Agen (13º), reassumindo a liderança e ainda empurrando o Agen para a zona de rebaixamento.

O Top 14 terminou o ano com uma grande surpresa, o Montpellier viajou para enfrentar o Brive, que luta contra o rebaixamento e acabou surpreendido pelos donos da casa, que fizeram a melhor apresentação da temporada e saíram de campo com uma vitória por 29 a 10, conquistando o primeiro ponto bônus ofensivo da equipe no campeonato. Enquanto o torcedor azul e branco se desesperava com a aparente incapacidade do time em lidar com um adversário tecnicamente inferior na costa atlântica o La Rochelle atropelava o Agen por 47 a 6, para delírio da sua fanática torcida. Os dois resultados juntos alteraram a tabela, o La Rochelle assume a liderança da competição enquanto o Brive deixa a zona de rebaixamento.





O melhor da rodada, porém ficou para o final, fechando o ano o Clermont (10º) recebeu o Castres (3º) no ultimo jogo da rodada, com as duas equipes estrelando uma partida épica, vencida pelos visitantes por 31 a 27. Depois de um primeiro tempo desastroso o Castres voltou do intervalo decidido a virar a partida, fazendo uma grande segunda etapa que só terminou aos 48’. Resultado é a sétima vitória seguida do time azul, que já ocupa a terceira posição, do lado dos donos da casa a situação é inversa com a equipe muito próxima de dar adeus as chances de uma eventual final.



No clássico da rodada o Toulouse (6º) fez a lição de casa batendo poderoso Toulon (5º) por 18 a 13, a partida teve pouco do flair que fez o rugby francês famoso, com ambas as equipes apostando no jogo físico. Os occitanos venceram sem colocar a bola no chão com quatro penais do fullback Thomas Ramos e dois drops do abertura Zack Holmes, uma vitória porém é uma vitória e mantém o Toulouse na briga por uma vaga nas finais. Ainda sonhando com uma vaga o Lyon (7º) busca reencontrar o bom rugby que colocou a equipe na liderança da competição, o time conquistou uma importante vitória, em casa, diante do Pau (9º) por 35 a 23, com destaque para a vontade da equipe que jogou toda a segunda etapa com um a menos.





O réveillon em Paris recebe turistas do mundo todo e as equipes da cidade luz não passaram vexame no dia de festas. O Racing (4º) não teve grandes dificuldades para bater, fora de casa, o fraquíssimo Oyonnax (14º) por 16 a 12 com a equipe do interior se afundando ainda mais na lanterna da competição. Em Paris, o Stade Français (11º) fez uma excelente partida conquistando uma vitória bonificada diante do Bordeaux (8º) por 22 a 12, com o resultado o time da capital se afasta da zona de rebaixando enquanto o time da terra dos vinhos vê a zona de classificação para as finais ficar mais distante.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

La Rochelle 47 x 06 Agen

Stade Français 22 x 12 Bordeaux

Brive 29 x 10 Montpellier

Oyonnax 12 x 16 Racing

Toulouse 18 x 13 Toulon

Lyon 35 x 23 Pau

Clermont 27 x 31 Castres

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 14 44 Montpellier Montpellier 14 42 Castres Castres 14 42 Racing Paris 14 41 Toulon Toulon 14 37 Toulouse Toulouse 14 37 Lyon Lyon 14 37 Bordeaux-Bègles Bordeaux 14 33 Pau Pau 14 31 Clermont Clermont-Ferrand 14 31 Stade Français Paris 14 27 Brive Brive 14 20 Agen Agen 14 18 Oyonnax Oyonnax 14 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez