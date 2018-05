ARTIGO COM VÍDEOS – A França, depois de uma temporada de muitos tries, tackles e rucks, conheceu seus finalistas neste final de semana. Montpellier e Castres irão duelar no Stade de France, no próximo sábado as 15h45, para decidir quem fica com o caneco. Nas semifinais o Montpellier não teve dificuldades para bater o Lyon, por 40 a 14 enquanto o Castres venceu o Racing por 19 a 14.

Alguém segura o Montpellier?

As duas semifinais foram disputadas em Lyon e os primeiros a entrar em campo, na sexta-feira foram Montpellier e o próprio Lyon, que tinha o privilégio de jogar em casa. A torcida, como sempre na França fez uma grande festa, a cidade parou com a expectativa que os donos da casa repetissem a atuação brilhante da semana passada diante do Toulon e carimbassem a vaga para a grande final. O Montpellier, porém entrou em campo disposto a fazer valer seu favoritismo e apesar da vontade dos lobos dominou o jogo, anotando quatro tries, com o ponta Nemani Nadolo, o centro Alexandre Dumoulin, o oitavo Louis Picamoles e o segunda linha Paul Willemse contra apenas um dos donos da casa, do abertura Michael Harris. A vitória maiúscula mostra a força do Montepellier, melhor time da primeira e voltando a final depois de 7 anos em busca do primeiro título de sua história.

Montpellier 40 x 14 Lyon, em Lyon



Racing fecha ano de desapontamento caindo contra o ascendente Castres

No sábado o jogo prometia ser mais equilibrado Racing e Castres se enfrentavam, duas equipes que alternaram boas e más atuações na temporada. Os parisienses tentavam apagar a decepção pela derrota na Copa Europeia semana passada enquanto o Castres buscava repetir a temporada 2012\13 quando foi campeão. A partida foi, como previram os especialistas, muito equilibrada o Castres começou melhor e anotou o primeiro try do jogo logo aos 8’ com o oitavo Maama Vaipulu, depois dos 10’ os parisienses passaram a dominar a partida e, apesar da forte defesa adversária, entrou no in-goal com o ponta Juan Imhoff e o fullback Louis Dupichot. A partida porém foi decidida nos pés do abertura Benjamin Urdapilleta que anotou quatro penais contra nenhum do time da cidade luz, que optou sempre por buscar o try. O Castres chega a final do mesmo modo que em 2013, como um azarão, uma equipe com menos recursos, mas muita valentia e pode surpreender. Em sua história, o Castres já foi campeão francês por 4 vezes (1949, 1950, 1993 e 2013).

Racing 14 x 19 Castres, em Lyon



FINAL

Dia 02/06 – Montpellier x Castres, em Paris