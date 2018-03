ARTIGO COM VÍDEOS – Sem o Six Nations para dividir as atenções o Top 14 pode brilhar, mesmo com o frio que tomou conta da Europa, dando aos torcedores uma das melhores rodadas do ano. O destaque ficou para a derrota do líder Montpellier diante do Agen, abrindo caminho para o Racing encostar na luta pelo título. A briga pela classificação ao mata-mata também pegou fogo, com o La Rochelle em queda livre após derrota para o Clermont. Já a luta contra o rebaixamento continua aberta e o Stade Français vai se aproximando da degola.

A série invicta do Montpellier chega ao fim, a time viajou para enfrentar o ascendente Agen e acabou derrotado por 31 a 29. A lance decisivo da partida aconteceu logo aos 6’ do primeiro tempo, quando o segunda linha dos visitantes Jarrad Hoeata, recebeu um vermelho por um pilão deixando sua equipe com catorze durante quase todo jogo. O Agen se aproveitou da superioridade numérica e foi para cima, jogando um rugby rápido, no melhor estilo francês dando um importante passo na luta pela permanência no Top 14.



O grande beneficiado pela derrota dos líderes foi o Racing, o time azul e branco recebeu o Brive e fez a lição de casa, vencendo por 17 a 13, depois de um início estelar, anotando 14 pontos em 10 minutos, com tries de Dulin e Andreu. Mas equipe parisiense não produziu muito mais e o Brive apertou no fim do jogo.



O Toulouse (3º) também busca um lugar ao sol. Os maiores campeões franceses, depois de terminar a temporada passada na pior posição de sua história, resolveram voltar às raízes apostando nas categorias de base e no estilo francês de se jogar, que tornou os occitanos famosos no mundo interior. Assim a equipe, aos poucos e sem alarde, vem se consolidando entre os favoritos ao título. A equipe, nesta rodada, viajou até a terra dos vinhos e conquistou uma importante vitória diante do Bordeaux (9º) por 25 a 19. Yann David marcou o try decisivo na segunda etapa. Destaque para o primeiro try do Toulouse, com belo chute cruzado de Hickey para Médard.



Brigando por uma vaga nas finais, três equipes estão empatadas com 52 pontos. Pau (4º), Toulon (5º) e Castres (6º). Na quarta posição uma das grandes surpresas da competição, o Pau (4º) ainda não perdeu em 2018 e conquistou um resultado histórico nesse fim de semana, batendo fora de casa o Castres (6º), pela primeira em 44 anos, por 29 a 27. O jogo pegou fogo na reta final, com Pesenti marcando aos 60′ o terceiro try dos verdes, mas com o Castres dando o troco logo na sequência com try de Combezou. Porém, o jogo era lá e cá e o try da vitória do Pau saiu aos 65′, com Julien Tomas.



O Toulon perdeu uma grande chance de se consolidar entre os líderes, a equipe viajou para enfrentar o Lyon (8º) e acabou derrotado por 15 a 6 em uma partida sem tries, onde os donos da casa optaram pelo pragmatismo e deixaram de lado o jogo bonito. Vitória só com penais, sendo 5 pelos pés do australiano Michael Harris. Com a vitória os lobos, que iniciaram bem a temporada, caindo de rendimento depois voltam a sonhar com uma vaga na próxima fase.



Se algumas equipes mostram uma boa evolução a situação do La Rochelle (7º) é oposta. A apenas algumas rodadas lutando pela primeira posição, os aurinegros ficaram de fora da zona de classificação pela primeira vez no campeonato. Os atlânticos viajaram para enfrentar o combalido Clermont (10º) e acabaram derrotados por 21 a 17, tendo de se contentar com um ponto bônus defensivo. A vitória trás um pouco de paz para os atuas campeões franceses, que começavam a se preocupar com um possível rebaixamento. Yato e Iturria marcaram os tries do Clermont, enquanto Alldritt, com o tempo esgotado, fez o único try do La Rochelle, garantindo ao menos o bônus defensivo.



No único duelo entre dois candidatos a segunda divisão o Oyonnax (14º) levou a melhor batendo em casa o Stade Français por 33 a 27, em um jogo muito disputado. O resultado fez o Oyonnax manter suas esperanças de permanência e colocou os parisienses muito próximos do rebaixamento. Os alpinos chegaram a abrir 28 x 17 no intervalo e os parisienses até reagiram, em jogo de 4 tries a 4. Mas, não conseguiram a virada.



Perpignan cai e Mont de Marsan sorri na Pro D2

Na segunda divisão francesa, a jornada foi de tropeço para o líder Perpignan, derrotado pelo novato Nevers por expressivos 34 x 09. O resultado ajudou o vice líder Mont de Marsan a reduzir a distância, após vencer duelo direto contra o terceiro colocado Montauban, 17 x 12, no jogo mais aguardado da rodada.

Em outro duelo direto para a zona de classificação ao mata-mata, o Béziers assumiu o 6º lugar ao derrotar o agora 7º colocado Bayonne, 35 x 30, em jogão.









Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Lyon 15 x 06 Toulon

Racing 17 x 13 Brive

Castres 27 x 29 Pau

Agen 31 x 29 Montpellier

Bordeaux 19 x 25 Toulouse

Oyonnax 33 x 27 Stade Français

Clermont 21 x 17 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 19 61 Racing Paris 19 58 Toulouse Toulouse 19 57 Pau Pau 19 52 Toulon Toulon 19 52 Castres Castres 19 52 La Rochelle La Rochelle 19 51 Lyon Lyon 19 51 Bordeaux-Bègles Bordeaux 19 39 Clermont Clermont-Ferrand 19 36 Agen Agen 19 31 Stade Français Paris 19 28 Brive Brive 19 26 Oyonnax Oyonnax 19 22

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Mont de Marsan 17 x 12 Montauban

Carcassonne 40 x 14 Aurillac

Massy 42 x 18 Narbonne

Angoulême 30 x 10 Colomiers

Grenoble 28 x 14 Dax

Biarritz 46 x 25 Vannes

Nevers 34 x 09 Perpignan

Béziers 35 x 30 Bayonne

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 25 81 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 25 78 Montauban Montauban 25 77 Grenoble Grenoble 25 71 Biarritz Biarritz 25 69 Béziers Béziers 25 64 Bayonne Bayonne 25 60 Colomiers Colomiers 25 55 Angoulême Soyaux-Angoulême 25 55 Nevers Nevers 25 51 Massy Massy (Paris) 25 50 Aurillac Aurillac 25 48 Vannes Vannes 25 47 Carcassonne Carcassonne 25 44 Dax Dax 25 41 Narbonne Narbonne 25 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez