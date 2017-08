ARTIGO COM VÍDEOS – A Irlanda deu adeus à Copa do Mundo Feminina com nova derrota. A seleção da casa perdeu a disputa pelo 7º lugar para Gales no dia final de jogos e amargou uma dura queda em seu desempenho. Já nos demais jogos do dia, valendo as posições de 3º a 12º lugares do Mundial, a alegria ficou com França, novamente 3ª colocada, com triunfo sobre os EUA; Canadá, 5º após bater com contundência a Austrália; e Itália, que triunfou na prorrogação sobre a Espanha pelo 9º lugar, e o Japão, que despachou Hong Kong na decisão do 11º posto.

França conquista o 3º lugar do Mundial pela 6ª vez na história

A rainha do bronze, a França se sagrou 3ª colocada da Copa do Mundo Feminina pela 6 vez ao longo de 8 edições da competição. As Bleues provaram serem superiores aos Estados Unidos com uma vitória por 31 x 23 em ótima disputa na preliminar da grande final.

O primeiro tempo foi francês, com 3 tries sem resposta, de Corson, Mayan e Mignot, com as Bleues mostrando o poderio de seu pack. Apenas antes da pausa as Águias responderam com try de Gustaitis, para um 19 x 10.

Porém, a França voltou com tudo a Le Pesq cravou o quarto try e Annery o quinto, praticanmente liqudando a partida. Aos 71′, Emba reduziu com novo try para as americanas, mas era tarde para uma reação completa. Vitória sem maiores sustos para as francesas.



31 23

França 31 x 23 Estados Unidos, no Kingspan Stadium, Belfast – 3º lugar

França

Tries: Mignot, Mayans, Le Pesq, Annery e Corson

Conversões: Amedee (2) e Drouin (1)

15 Montserrat Amédée, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Elodie Poublan, 11 Camille Grassineau, 10 Caroline Drouin, 9 Jade Le Pesq, 8 Romane Ménager, 7 Julie Annery, 6 Marjorie Mayans, 5 Audrey Forlani, 4 Lenaig Corson, 3 Julie Duval, 2 Gaelle Mignot (c), 1 Lise Arricastre;

Suplentes: 16 Caroline Thomas, 17 Annaelle Deshayes, 18 Patricia Carricaburu, 19 Manon André, 20 Safi N’Diaye, 21 Yanna Rivoalen, 22 Shannon Izar, 23 Elodie Guiglion;

Estados Unidos

Tries: Gustaitis e Emba

Conversões: Kelter (2)

Penais: Kelter (3)

1 Hope Rogers, 2 Katy Augustyn, 3 Tiffany Faaee (capt.), 4 Stacey Bridges, 5 Alycia Washington, 6 Abby Gustaitis, 7 Sara Parsons, 8 Jordan Gray, 9 Deven Owsiany, 10 Kayla Canett, 11 Kristen Thomas, 12 Alev Kelter, 13 Nicole Heavirland, 14 Naya Tapper, 15 Cheta Emba;

Suplentes: 16 Sam Pankey, 17 Jamila Reinhardt, 18 Naima Reddick, 19 Nicole James, 20 Christiane Pheil, 21 Jessica Wooden, 22 Tess Feury, 23 Jessica Javelet;

Canadá encerrou em alta o Mundial

Vice campeão do Mundial passado, o Canadá encerrou em alta a competição deste ano com o quinto lugar, em uma vitória contundente sobre uma aguerrida Austrália, que mostrou que tem potencial se tiver mais investimento em seu XV. As Wallaroos começaram com tudo o jogo com try de Riordan, prontamente respondido com try das Canucks de Zussman. Mas Patu logo recolocou a Austrália na frente, enquanto os times ainda estavam em condições de equilíbrio. Mas o Canadá rapidamente mostrou a potência que é entre as mulheres e virou o placar antes do intervalo com tries de Thornborough, Alarie e Paquin, exibindo tanto um pack muito capaz como uma linha imparável. 24 x 12.

A Austrália acusou o golpe e as canadenses liquidaram a fatura no segundo tempo, com Zussman, Russell e Alarie cruzando o in-goal para fechar o jogo em 43 x 12.





12 43

Austrália 12 x 43 Canadá, na Queen’s University, Belfast – 5º lugar

Austrália

Tries: Patu e Riordan

Conversões: Hewson (1)

15. Samantha Treherne; 14. Nareta Marsters; 13. Sarah Riordan; 12. Sharni Williams (c); 11. Mahalia Murphy; 10. Ashleigh Hewson; 9. Katrina Barker; 1. Liz Patu; 2. Cheyenne Campbell; 3. Hilisha Samoa; 4. Rebecca Clough; 5. Alisha Hewett; 6. Millie Boyle; 7. Chloe Butler; 8. Grace Hamilton;

Suplentes: 16. Louise Burrows; 17. Emily Robinson; 18. Hana Ngaha; 19. Mollie Gray; 20. Kate Brown; 21. Fenella Hake; 22. Kayla Sauvao; 23. Trilleen Pomare;

Canadá

Tries: Zussman (2), Alarie (2), Russell, Thornborough e Paquin

Conversões: Burk (2) e Miller (2)

15. Julianne Zussman; 14. Magali Harvey; 13. Amanda Thornborough; 12. Emily Belchos; 11. Elissa Alarie; 10. Alex Tessier; 9. Brianna Miller; 1. Carolyn McEwen; 2. Laura Russell; 3. DaLeaka Menin; 4. Cindy Nelles; 5. Latoya Blackwood; 6. Jacey Grusnick; 7. Karen Paquin; 8. Kelly Russell (c);

Suplentes: 16. Jane Kirby; 17. Brittany Kassil; 18. Olivia DeMerchant; 19. Kayla Mack; 20. Barbara Mervin; 21. Chelsea Guthrie; 22. Andrea Burk; 23. Brittany Waters;

Decepção!

A Irlanda acabou a Copa do Mundo Feminina com uma imensa decepção. Previamente cotada para chegar às semifinais e quarta colocada na Copa do Mundo passada, a Irlanda tinha tudo para fazer um grande torneio em casa, mas acabou afundando na reta final e conheceu sua terceira derrota seguida caindo por 27 x 17 contra Gales na decisão do 7º lugar.

Com duas seleções que se conhecem muito bem, foi Gales, livre de pressão, que falou mais alto. As irlandesas até começaram bem a partida com Fitzpatrick fazendo o primeiro try logo no começo, em maul após lateral, mas as galesas dominaram as formações e a posse de bola e viraram o placar ainda no primeiro tempo, com a pilar Caryl Thomas, também no maul, fazendo o único try vermelho na primeira etapa que, somado ao penal de Wilkins, levou o jogo à pausa em 10 x 07.

O desastre verde ocorreu na volta dos vestiários. O scrum galês demoliu o scrum irlandês, ganhou penal e a oitava Sioned Harries cobrou rápido para cravar o segundo try vermelho. A Irlanda sentiu o golpe e teve ainda Fitzpatrick recebendo o cartão amarelo. A casa caiu com 14 atletas e Gales fez seu terceiro try, com a hooker capitã Carys Phillips, em ouro maul fenomenal depois de lateral.

Com 22 x 07 de desvantagem, as donas da casa tiveram que reagir e conseguiram seu try na mesma moeda, em outro maul após lateral, com Peat. Mas, a resposta de Gales foi rápida e Powell-Hughes, no pick and go, cravou o try da vitória aos 69′. As verdes ainda conseguiram um try no fim, com Fitzhenry, mas já sem tempo para a virada.



17 27

Irlanda 17 x 27 Gales, no Kingspan Stadium, Belfast – 7º lugar

Irlanda

Tries: Fitzpatrick, Peat e Fitzhenry

Conversões: Tyrrell (1)

15. Hannah Tyrrell; 14. Eimear Considine; 13. Katie Fitzhenry; 12. Jeamie Deacon; 11. Alison Miller; 10. Nora Stapleton; 9. Nicole Cronin; 1. Lindsay Peat; 2. Cliodhna Moloney; 3. Ailis Egan; 4. Ciara Cooney; 5. Marie Louise Reilly; 6. Paula Fitzpatrick (c); 7. Ciara Griffin; 8. Heather O’Brien;

Suplentes: 16. Leah Lyons; 17. Ilse Van Staden; 18. Ciara O’Connor; 19. Sophie Spence; 20. Ashleigh Baxter; 21. Larissa Muldoon; 22. Sene Naoupu; 23. Mairead Coyne

Gales

Tries: Thomas, Harries, Phillips e Powell-Hughes

Conversões: Wilkins (2)

Penais: Wilkins (1)

15. Elinor Snowsill; 14. Jasmine Joyce; 13. Gemma Rowland; 12. Hannah Jones; 11. Elen Evans; 10. Robyn Wilkins; 9. Keira Bevan; 1. Caryl Thomas; 2. Carys Phillips (c); 3. Amy Evans; 4. Siwan Lillicrap; 5. Melissa Clay; 6. Alisha Butchers; 7. Rachel Taylor; 8. Sioned Harries;

Suplentes: 16. Kelsey Jones; 17. Gwenllian Pyrs; 18. Cerys Hale; 19. Shona Powell-Hughes; 20. Lleucu George; 21. Sian Moore; 22. India Berbillion; 23. Jodie Evans

Itália deu o troco na Espanha na prorrogação

Depois de perder para as espanholas na primeira fase, as italianas encerraram em alto a Copa do Mundo Feminina vencendo a decisão do 9º lugar. Para a Espanha, todo jogo contra seleções do Six Nations tem valor dobrado, afinal, as Leonas sabem que teriam nível para estarem jogando todo ano contra as melhores da Europa, mas sofrem hoje do mesmo que a Geórgia sofre no rugby masculino. Porém, a Itália vem crescendo a passos largos e precisava mostrar isso em seu primeiro Mundial desde 2002.

O resultado foi um jogão, que teve a Espanha fazendo um primeiro tempo superior, vencendo por 8 x 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, no entanto, as Azzurre reagiram e viraram o placar com 2 tries em menos de 20 minutos, deixando o jogo empolgante e em aberto no fim. No lance final, Echebarría disparou para o try do empate espanhol, levando a partida à prorrogação. Mas, no tempo extra, a scrum-half capitã Sara Barattin viu o espaço e caiu para o try da vitória italiana, 20 x 15.





20 15

Itália 20 x 15 Espanha, na Queen’s University, Belfast – 9º lugar

Itália

Tries: Barattin, Stefan e Sillari

Conversões: Sillari (1)

Penais: Sillari (1)

15. Manuela Furlan; 14. Sofia Stefan; 13. Maria Grazia Cioffi; 12. Paola Zangirolami; 11. Michela Sillari; 10. Beatrice Rigoni; 9. Sara Barattin (c); 1. Elisa Cucchiella; 2. Melissa Bettoni; 3. Lucia Gai; 4. Flavia Severin; 5. Valeria Fedrighi; 6. Ilaria Arrighetti; 7. Elisa Giordano; 8. Silvia Gaudino; 16. Michela Este; 17. Gaia Giacomoli; 18. Sara Tounesi; 19. Valentina Ruzza; 20. Isabella Locatelli; 21. Veronica Schiavon; 22. Veronica Madia; 23. Elisa Bonaldo;

Espanha

Tries: Del Pan e Echebarría

Conversões: Garcia (1)

Penais: Garcia (1)

15. Barbara Pla; 14. Amaia Erbina; 13. Patricia Garcia; 12. Maria Ahis; 11. Iera Echebarria; 10. Marina Bravo; 9. Anne Fernandez de Corres; 1. Isabel Rico; 2. Aroa Gonzalez (c); 3. Jeanina Vinueza; 4. Maria Ribera; 5. Rocio Garcia; 6. Diana Gasso; 7. Paula Medin; 8. Angela Del Pan; 16. Saioa Jaurena; 17. Isabel Macias; 18. Laura Delgado; 19. Monica Castelo; 20. Berta Garcia; 21. Carlota Meliz; 22. Vanesa Rial; 23. Uri Barrutieta;

Japão se impõe no clássico asiático

Os dois últimos lugares ficaram com os times asiáticos e, como esperado, o Japão não teve problemas para passar pelo velho conhecido Hong Kong. Incontestáveis 44 x 05 para as Sakuras, com 8 tries a 1. Essa foi a primeira vitória do Japão em um Mundial Feminino desde 2002, enquanto Hong Kong se despediu sem ganhar de seu primeiro Mundial.



44 05

Japão 44 x 05 Hong Kong, na Queen’s University, Belfast – 11º lugar

Japão

Tries: Sakurai (2), Shimizu (2), Tomita, Tsutsumi, Suzuki e Kato

Conversões: Tasaka (1) e Shimizu (1)

15. Mayu Shimizu; 14. Akari Kato; 13. Iroha Nagata; 12. Makiko Tomita; 11. Honoka Tsutsumi; 10. Minori Yamamoto; 9. Moe Tsukui; 1. Seina Saito (c); 2. Misaki Suzuki; 3. Saki Minami; 4. Aoi Mimura; 5. Ayano Sakurai; 6. Yuki Sue; 7. Sayaka Suzuki; 8. Maki Takano; 16. Chihiro Kobayashi; 17. Mizuho Kataoka; 18. Makoto Ebuchi; 19. Ai Hyugaji; 20. Yui Shiozaki; 21. Yumeno Noda; 22. Chikami Inoue; 23. Ai Tasaka;

Hong Kong

Try: Karen So

15. Adrienne Garvey; 14. Kwong Sau Yan; 13. Natasha Olson-Thorne; 12. Kelsie Bouttle; 11. Chong Ka Yan; 10. Rose Hopewell-Fong; 9. Mak Ho Yee; 1. Lau Nga Wun; 2. Royce Chan; 3. Lee Ka Shun; 4. Chow Mei Nam (c); 5. Chan Ka Yan; 6. Christy Cheng; 7. Chan Tsz Ching; 8. Christine Gordon; 16. Winnie Siu; 17. Karen So; 18. Pun Wai Yan; 19. Tsang Sin Yan; 20. Amelie Seure; 21. Jessica Ho; 22. Lee Tsz Ting; 23. Colleen Tjosvold;

Dia Hora (Brasília) Local Equipe Placar X Placar Equipe Grupo/Fase 09/08/2017 10:00 UCD Bowl, Dublin INGLATERRA 56 X 05 ESPANHA Grupo B 09/08/2017 10:45 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA 44 X 12 GALES Grupo A 09/08/2017 12:30 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS 24 X 12 ITÁLIA Grupo B 09/08/2017 13:15 Billings Park, Dublin CANADÁ 98 X 00 HONG KONG Grupo A 09/08/2017 15:00 UCD Bowl, Dublin IRLANDA 19 X 17 AUSTRÁLIA Grupo C 09/08/2017 15:45 Billings Park, Dublin FRANÇA 72 X 14 JAPÃO Grupo C 13/08/2017 08:00 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA 121 X 00 HONG KONG Grupo A 13/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA 56 X 13 ITÁLIA Grupo B 13/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS 43 X 00 ESPANHA Grupo A 13/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin CANADÁ 15 X 00 GALES Grupo A 13/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin IRLANDA 24 X 14 JAPÃO Grupo C 13/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA 48 X 00 AUSTRÁLIA Grupo A 17/08/2017 08:00 Billings Park, Dublin CANADÁ 05 X 48 NOVA ZELÂNDIA Grupo A 17/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA 47 X 26 ESTADOS UNIDOS Grupo B 17/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ITÁLIA 08 X 22 ESPANHA Grupo B 17/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin AUSTRÁLIA 29 X 15 JAPÃO Grupo C 17/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin GALES 39 X 15 HONG KONG Grupo A 17/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA 21 X 05 IRLANDA Grupo C 22/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast ITÁLIA 22 X 00 JAPÃO Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast IRLANDA 24 X 36 AUSTRÁLIA Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast ESPANHA 31 X 07 HONG KONG Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast CANADÁ 52 X 00 GALES Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast NOVA ZELÂNDIA 45 X 12 ESTADOS UNIDOS Semifinal pelo 1º lugar 22/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast INGLATERRA 20 X 03 FRANÇA Semifinal pelo 1º lugar 26/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast JAPÃO 44 X 05 HONG KONG Decisão pelo 11º lugar 26/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast IRLANDA 17 X 27 GALES Decisão pelo 7º lugar 26/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast ITÁLIA 20 X 15 ESPANHA Decisão pelo 9º lugar 26/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast AUSTRÁLIA 12 X 43 CANADÁ Decisão pelo 5º lugar 26/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast ESTADOS UNIDOS 23 X 31 FRANÇA Decisão pelo 7º lugar 26/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast NOVA ZELÂNDIA X INGLATERRA FINAL

