ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 esteve em ação nesse fim de semana mesmo com os principais jogadores fora de combate, por conta do Six Nations. Na disputa pela ponta da Conferência A, o Munster reduziu a distância para o Glasgow Warriors vencendo os escoceses, enquanto na Conferência B nada mudou, com Leinster e Scarlets triunfando. Na briga pela classificação, o fim de semana foi bom para Edinburgh e Cardiff novamente.

O Munster manteve vivas suas chances de brigar pela liderança de sua chave ao receber em Cork o Glasgow Warriors e vencer por 21 x 10. Niall Scannell e James Cronin fizeram os tries dos irlandeses.



Os Cheetahs são os terceiros colocados na Conferência A, mas agora começaram a se preocupar. O time sul-africano caiu contra o Ospreys por 27 x 26, com os galeses abocanhando a vitória no apagar das luzes com try do pilar Iphan Phillips.



Quem se valeu do tropeço dos Cheetahs foi o Cardiff Blues, quarto colocado, que reduziu para 6 pontos suas distância para os sul-africanos. Os Blues foram à Itália e passaram pelo Zebre por sofridos 10 x 07, com o ponta Owen Lane marcando o try e Jarrod Evans o penal, ambos no primeiro tempo.



Na Conferência B, o Leinster defendeu com sucesso sua liderança atropelando o combalido Kings por 64 x 07. Foram 10 tries para os irlandeses, com destaque para o hat-trick (3 tries) do jovem abertura Ciaran Frawley.



O Scarlets, por sua vez, se manteve forte na segunda posição despachando o quarto colocado Ulster, que vive momento delicado de baixa. 34 X 10, mesmo com mais desfalques que o oponente. Nicholas, Conbeer, Asquith e Beirne cruzaram o in-goal para os galeses.

A derrota do Ulster foi comemorada pelo Edinburgh, terceiro colocado, que abriu vantagem na luta pela classificação. Os escoceses superaram fora de casa o Dragons por 25 x 12, graças a tries tardios de Duncan Weir e Fenton, assegurando o bônus precioso.

Já o Treviso perdeu uma grande chance de entrar de vez para a briga pelo mata-mata na Conferência B ao cair em casa diante do Connacht, 22 x 19. Os italianos estavam na frente, mas um amarelo com 10 minutos para o fim foi fatal e o centro Eoin Griffin marcou o try da vitória irlandesa aos 73′.



San Donà é campeão do Trofeo Eccellenza

Na Itália, o domingo foi de final do Trofeo Eccellenza, a Copa da Itália. E quem festejou foi o San Donà, que conquistou seu primeiro título do torneio ao vencer por contundentes 24 x 00 os romanos do Fiamme Oro. Festa no lado azul claro do Vêneto.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Zebre 07 x 10 Cardiff Blues

Scarlets 34 x 10 Ulster

Ospreys 27 x 26 Cheetahs

Treviso 19 x 22 Connacht

Leinster 64 x 07 Kings

Dragons 12 x 25 Edinburgh

Munster 21 x 10 Glasgow Warriors

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 65 Munster Irlanda Limerick/Cork 16 53 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 16 43 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 37 Connacht Irlanda Galway 16 32 Ospreys Gales Swansea 16 30 Zebre Itália Parma 16 22 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 16 62 Scarlets Gales Llanelli 16 59 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 51 Ulster Irlanda Belfast 16 46 Benetton Treviso Itália Treviso 16 39 Dragons Gales Newport 16 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 16 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Trofeo Eccellenza – Copa da Itália

Final

San Donà 24 x 00 Fiamme Oro, em Rovigo