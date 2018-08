ARTIGO COM VÍDEOS – Já fizemos a prévia para o Top 14, o Campeonato Francês, que começará no próximo dia 25. Mas no último dia 17 a França já foi agitada pela largada da Pro D2, a segunda divisão profissional do país, que vale vaga no Top 14 de 2019-20.

Com 16 times, a Pro D2 conta com clubes de tradição no Top 14 e mesmo nas copas europeias – como o Brive, campeão europeu em 1997, o Biarritz, campeões 3x do Top 14 na era profissional (2002, 2005 e 2006) e vice campeão europeu 2x (2006 e 2010), o Colomiers, vice campeão europeu (2000), Béziers, 3º maior campeão francês (11x, a última em 1984), Bayonne, 3x campeão francês (a última em 1943), entre outros.

Brive e Oyonnax, times rebaixados do último Top 14, começaram com derrotas. O Brive caiu por 30 x 17 diante do Bayonne, que começou bem na busca pelo seu retorno à elite após o rebaixamento de 2017. Já o Oyonnax foi superado por 20 x 19 pelo humilde mas sempre perigoso Aurillac. Destaque também para o gigante basco Biarritz, que venceu o novo riquinho Nevers (clube de maior orçamento da Pro D2), por 19 x 16.

Mas, como funciona a Pro D2?

16 times, que se enfrentam em turno e returno em um total de 30 rodadas;

Os 2 primeiros colocados avançarão diretamente às semifinais;

O 3º, o 4º, o 5º e o 6º colocados disputarão as Repescagens pelas 2 últimas vagas nas Semifinais;

A final será no fim de semana do dia 25 de maio com sede neutra, a ser revelada. O campeão será promovido diretamente ao Top 14 2019-20, ao passo que o vice campeão jogará uma Repescagem de promoção contra o penúltima colocado do Top 14;

Os 2 últimos colocados da Pro D2 serão diretamente rebaixados à Fédérale 1 (a 3ª divisão, semi profissional);

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2018-19

Mont de Marsan 33 x 10 Massy

Bourg en Bresse 19 x 19 Vannes

Béziers 25 x 21 Angoulême

Montauban 16 x 12 Carcassonne

Biarritz 19 x 16 Nevers

Bayonne 30 x 17 Brive

Colomiers 28 x 26 Provence

Aurillac 20 x 19 Oyonnax

Clube Cidade Jogos Pontos Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 1 5 Bayonne Bayonne 1 4 Montauban Montauban 1 4 Béziers Béziers 1 4 Biarritz Biarritz 1 4 Colomiers Colomiers 1 4 Aurillac Aurillac 1 4 Vannes Vannes 1 2 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 1 2 Oyonnax Oyonnax 1 1 Provence Aix-en-Provence 1 1 Nevers Nevers 1 1 Angoulême Soyaux-Angoulême 1 1 Carcassonne Carcassonne 1 1 Brive Brive 1 0 Massy Massy (Paris) 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento