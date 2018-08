A África terá decisões nesse sábado! A Taça Ouro da Copa da África, válida como as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019, viverá sua última rodada, com o país campeão e classificado ao Mundial sendo conhecido.

Jogando em casa, a Namíbia tem tudo para conseguir sua incrível sexta classificação consecutiva à Copa do Mundo. Líderes, os Welwitschias garantirão classificação ao Mundial com uma simples vitória – ou mesmo com um empate. Mas o oponente é justamente o concorrente direto à vaga africana, o Quênia, que luta por uma inédita classificação. Os Simbas quenianos somam 3 pontos a menos que os namibianos e precisam de uma vitória simples fora de casa para se classificarem. “Simples”, porque não é nada fácil vencer os Welwitschias na altitude seca de 1600 metros de Windhoek. A partida será transmitida ao vivo pela internet pela Kwesé Sports.

A Namíbia jamais perdeu em casa na história para o Quênia, sendo que a última vitória dos Simbas sobre os Welwitschias foi em campo neutro (em Madagascar) em 2014. Na última visita do Quênia a Windhoek, em 2017, os donos da casa triunfaram por 45 x 07. Os Welwitschias são favoritos e conseguiram nada menos que 4 vitórias bonificadas em 4 jogos até aqui, ao passo que o Quênia passou alguns apuros, apesar de igualmente alcançar invicto a última rodada. Os Simbas celebraram a presença do craque do sevens Willy Ambaka no time, mas será preciso o Quênia fazer “o jogo da vida” para superar a Namíbia.

O outro jogo decisivo é o duelo contra o rebaixamento, destinado ao 6º colocado. E ele será um clássico; o dérbi magrebino entre Tunísia e Marrocos, em solo tunisiano. Quem vencer estará na elite e quem perder poderá ser condenado à Taça Prata de 2019. O Marrocos está atrás na classificação mas tem um jejum a seu favor: os Leões do Atlas não perdem para a Tunísia desde 1990. Os dois times estarão antes de olho na primeira partida do dia, entre Uganda e Zimbábue.

Uganda não briga por mais nada na competição e atua em casa, mas o Zimbábue ainda está arriscado de rebaixamento. Com o mesmo número de pontos do lanterna Marrocos, o Zimbábue poderá ser rebaixado caso perca sem somar bônus e os marroquinos percam somando bônus.

Ação na América Central também

O sábado ainda será de ação na América Central, com o Sul-Americano C chegando à sua segunda rodada. Após cair em casa diante do Panamá, por 39 x 27, Honduras visitará El Salvador em duelo de grande rivalidade em qualquer esporte. Esse será o primeiro jogo dos Torogoces salvadorenhos na edição 2018 da competição. Será também o primeiro jogo oficial entre os dois vizinhos no rugby XV.

09h00 – Uganda x Zimbábue, em Campala

Histórico: 12 jogos, 7 vitórias do Zimbábue e 5 vitórias de Uganda. Último jogo: Uganda 38 x 12 Zimbábue, em 2017 (Copa da África);

11h00 – Namíbia x Quênia, em Windhoek – Kwesé Sports AO VIVO

Histórico: 10 jogos, 8 vitórias da Namíbia e 2 vitórias do Quênia. Último jogo: Namíbia 45 x 07 Quênia, em 2017 (Copa da África);

13h00 – Tunísia x Marrocos, em Monastir

Histórico: 10 jogos, 8 vitórias do Marrocos, 1 empate e 1 vitória da Tunísia. Último jogo: Marrocos 17 x 16 Tunísia, em 2017 (Três Nações do Norte da África);

Seleção Jogos Pontos Namíbia 4 20 Quênia 4 17 Uganda 4 9 Tunísia 4 4 Zimbábue 4 3 Marrocos 4 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento

El Salvador x Honduras, em San Salvador