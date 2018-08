ARTIGO COM VÍDEOS – Chegar à Copa do Mundo de Rugby é para poucos. Chegar à 6ª Copa do Mundo consecutiva é coisa para gente grande. E a Namíbia mostrou mais uma vez que na África não tem para ninguém. Apesar de jamais ter vencido um jogo sequer nos 5 Mundiais anteriores que disputou, a Namíbia carimbou seu passaporte para mais uma edição ao sobrar na Taça Ouro da Copa da África, fechando neste sábado sua campanha com impressionante 100% de aproveitamento ao derrotar seu último concorrente direto, o Quênia, por indiscutíveis 53 x 28. Os quenianos terão, assim, que jogar a Repescagem Mundial em novembro, ainda sonhando com a Copa do Mundo.

A Rugby Africa marcou a partida de 2018 para Windhoek, capital namibiana, e a reclamação queniana ficou por conta do fato de todos os jogos entre os dois países nos últimos 3 anos terem ocorrido justamente em Windhoek – o último jogo em casa do Quênia contra a Namíbia se deu em 2006!

Com a bola em jogo, os Welwitschias foram muito superiores aos Simbas e correram para 7 tries, 3 no primeiro tempo. O hooker Louis van der Westhuizen e o fullback Chrysander Botha marcaram 2 tries cada para a Namíbia, ao passo que Willy Ambaka foi destaque no Quênia com 2 dos 4 tries.

Namíbia classificada ao Mundial e campeão da Copa da África pela 8ª vez, a 5ª seguida.

- Continua depois da publicidade -

53 28

Namíbia 53 x 28 Quênia, em Windhoek



Marrocos rebaixado

Os outros jogos valeram pela permanência na Taça Ouro africana. Primeiro, o Zimbábue afastou o risco de rebaixamento à Taça Prata vencendo bem fora de casa Uganda por 38 x 18, naquela que foi a melhor apresentação dos Sables zimbabuanos.

Depois, Tunísia e Marrocos duelaram em clássico do Norte da África valendo justamente a permanência ao vencedor. A Marrocos largou melhor, abriu 13 x 10 no primeiro tempo, mas a Tunísia atropelou na segunda etapa e garantiu a vitória, rebaixando os marroquinos. 36 x 13.

18 38

Uganda 18 x 38 Zimbábue, em Kampala



36 13

Tunísia 36 x 13 Marrocos, em Monastir

Seleção Jogos Pontos Namíbia 5 25 Quênia 5 17 Uganda 5 9 Tunísia 5 9 Zimbábue 5 8 Marrocos 5 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento

Campeões da Copa da África

8 títulos – Namíbia

3 títulos – África do Sul Amadora

2 títulos – Quênia e Marrocos

1 título – Uganda e Zimbábue