ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta, sábado e domingo de véspera de natal foram de muita ação na Inglaterra, com a Premiership fechando seu primeiro turno com a 11ª rodada distribuindo presentes de natal para uns e e desilusões natalinas para outros.

O Exeter Chiefs defendeu bem sua liderança e conseguiu grande vitória fora de casa sobre o Northampton Saints, que vive uma dura crise. 35 x 14 no marcador. O caminho foi aberto primeiro com um lindo try do scrum-half Will Chudley no primeiro tempo para os visitantes, que deram um passo decisivo com o try de Sam Simmonds e definiram a vitória com tries nos 10 minutos finais de Thomas Waldrom e Jack Yeandle.



A vice liderança é dos Saracens, que se reergueram da má fase derrotando o Leicester Tigers fora de casa por 29 x 17, em um jogo físico, de dois tries para cada lado, sendo dois penal tries, um por time. Owen Farrell brilhou no segundo tempo decisivo para os Sarries, com um drop goal e mais 3 penais, enquanto Jonny May teve um dia para esquecer pelos Tigers, levando um cartão amarelo e um vermelho. O jogo teve audiência recorde de TV ao ser transmitido ao vivo pela primeira vez na China.



Festa em Coventry para os Wasps, que já estão no terceiro lugar e vão sonhando com voos maiores em bela arrancada na liga. A vitória desta vez foi sobre o bom Gloucester em chuva de tries. Os Cherry and Whites levaram a melhor no primeiro tempo indo ao intervalo em vantagem de 17 x 15, mas os Wasps foram avassaladores no segundo tempo com 4 tries para não deixarem dúvidas. 49 x 24, com destaques para 2 tries de Chris Wade e para uma pintura de Thomas Young.



O Bath não aproveitou a derrota do Gloucester, agora quarto colocado, e ficou no quinto lugar. A equipe dos banhos foi lavada pelo Sale Sharks, 32 x 09, em segundo tempo impecável dos Tubarões, que tiveram como destaque o australiano James O’Connor (lembra dele?).



Vitória importante também para o Newcastle Falcons, que passou com um 11 x 10 pelo Harlequins. Goneva fez o único try dos Falcons, sétimos colocados agora.



Por fim, o Worcester Warriors triunfoi em duelo crucial contra o rebaixamento, derrotando por 23 x 08 o lanterna London Irish, que começa a parecer de fato rumo à segundona. Josh Adams marcou os 2 tries da vitória dos Warriors.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

- Continua depois da publicidade -

Leicester Tigers 17 x 29 Saracens

Wasps 49 x 24 Gloucester

Sale Sharks 32 x 09 Bath

Northampton Saints 14 x 35 Exeter Chiefs

Newcastle Falcons 11 x 10 Harlequins

Worcester Warriors 23 x 08 London Irish

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 11 45 Saracens Londres 11 35 Wasps Coventry 11 34 Gloucester Gloucester 11 33 Bath Bath 11 30 Leicester Tigers Leicester 11 28 Newcastle Falcons Newcastle 11 28 Sale Sharks Salford (Manchester) 11 28 Harlequins Londres 11 25 Northampton Saints Northampton 11 22 Worcester Warriors Worcester 11 18 London Irish Reading 11 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento