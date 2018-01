ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, nada menos que 6 equipes se classificaram às quartas de final da Challenge Cup, a segunda copa europeia, com uma rodada de antecedência.

A penúltima rodada fez sorrirem Newcastle, Edinburgh, Connacht, Cardiff, Pau e Gloucester, que agora pensam apenas em assegurarem na última rodada o mando de jogo das quartas de final, destinado aos 4 melhores da fase de grupos.

A sexta-feira testemunhou dois jogaços decisivos. O Gloucester carimbou sua vaga despachando o Agen fora de casa, 45 x 24, com avassaladores 28 x 05 no primeiro tempo. Já o Edinburgh emergiu vitorioso em uma batalha eletrizante com o Stade Français, fazendo 34 x 33, graças ao try vencedor do fijiano Rasolea, aos 77′.



No sábado, o Connacht assegurou sua classificação arrancando fora de casa um empate em 24 x 24 diante do Worcester Warriors, com O’Halloran fazendo o try do empate no segundo tempo para os irlandeses. No outro duelo do grupo, o Brive passou pelo Oyonnax por 29 x 19, em resultado ruim para os Warriors, apertando a disputa. No mesmo dia, o Pau avançou às quartas atropelando em casa o Zebre por 42 x 14, com 6 tries.

No domingo, foi a vez do Newcastle Falcons carimbar sua vaga fazendo 64 x 07 nos russos do Krasny Yar, ao passo que o Cardiff Blues triunfou em casa em duelo decisivo contra o decepcionante Toulouse, agora eliminado, por 18 x 13, com tries do scrum-half Tomos Williams e do fullback Gareth Anscombe.

Na última rodada, 7 equipes ainda jogarão sonhando com as 2 últimas vagas, sendo que o duelo do Grupo 2, entre o Dragons e o quase garantido Bordeaux e o confronto do Grupo 5 entre o Brive e o Worcester Warriors têm tudo para decidirem as vagas.

Enquanto isso, o Stade Français (que encara o Edinburgh) estará aguardando por um tropeço de Bordeaux ou Worcester, ao passo que London Irish (que pega o Krasny Yar) e Sale Sharks (que desafia o Toulouse) esperam por uma milagrosa combinação de placares.

Romenos e alemães na frente – Por Giorgio Vuerich



Na terceira copa europeia, o Continental Shield, os romenos do Timisoara e os alemães do Heidelberg saíram na frente vencendo os jogos de ida da repescagem para as semifinais. O Timisoara foi à Geórgia e triunfou na batalha física contra o Batumi por 11 x 06, ganhando boa frente para o jogo de volta na Romênia.



Já o Heidelberg passou em casa pelo forte Calvisano, 34 x 29, mas terá que defender a frente de 5 pontos na volta na Itália. Os italiano começaram o jogo bem e fecharam a primeira parte vencendo por 10 x 06. Mas os alemães mostraram força depois do intervalo, abrindo 34×15, antes de uma recuperação prodigiosa dos italianos no final.



Cheetahs volta a vencer no PRO14

Enquanto os times europeus jogavam a Champions Cup e a Challenge Cup, Cheetahs e Kings, os dois sul-africanos que disputam o PRO14, entraram em campo em dérbi local da rodada do fim de ano, adiada para os dois. O jogo foi na casa dos Kings, mas o time de Porto Elizabeth segue sem vencer e como o pior da liga, caindo por 45 x 21. Bom para os Cheetahs, que se mantiveram muito bem na zona de classificação ao mata-mata. O centro Nico Lee foi o nome do jogo com um hat-trick (3 tries) para os visitantes.



Líder cai e Pro D2 embola de vez

A segunda divisão francesa, a Pro D2, teve rodada nesse fim de semana, com destaque para a derrota do líder Montauban diante do Bayonne, que vai encostando na briga pelo mata-mata. Incontestáveis 20 x 05 para os renascidos bascos.



Mont de Marsan, Perpignan e Grenoble aproveitaram o tropeço do Montauban e apertaram a disputa pela primeira posição. O Mont de Marsan venceu o lanterna Carcassonne (22 x 00), o Perpignan passou pelo antepenúltimo Dax (26 x 16) e o Grenoble derrotou o Nevers (13 x 10).







Já o Biarritz lamentou derrota para o Béziers, 24 x 20.



Trofeo Eccellenza tem finalistas definidos – Por Giorgio Vuerich



Na Copa da Itália (o Trofeo Eccellenza), o San Donà já havia conquistada a vaga à final na rodada passada e agora foi a vez do Fiamme Oro confirmar sua classificação.

Jogo fácil para os policiais do Fiamme Oro, que derrotaram em Florença os “I Medicei” por 36×3, marcando quatro tries.

Em jogo que já não valia nada, o Mogliano (atual lanterna no “Campionato Eccellenza”) conseguiu sua primeira vitória, 38×35 de virada sobre os Diablos do Reggio Emilia, com um penal nos acréscimos.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Agen 24 x 45 Gloucester

Edinburgh 34 x 33 Stade Français

Sale Sharks 15 x 13 Lyon

London Irish 47 x 17 Krasny Yar

Worcester Warriors 24 x 24 Connacht

Pau 42 x 14 Zebre

Oyonnax 19 x 29 Brive

Bordeaux 36 x 28 Dragons

Newcastle Falcons 64 x 07 Enisei

Cardiff Blues 18 x 13 Toulouse

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 5 23 Bordeaux França Bordeaux 5 16 Dragons Gales Newport 5 11 Enisei Rússia Krasnoyarsk 5 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 5 17 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 5 11 Lyon França Lyon 5 10 Toulouse França Toulouse 5 9 Grupo 3 Pau França Pau 5 24 Gloucester Inglaterra Gloucester 5 21 Agen França Agen 5 6 Zebre Itália Parma 5 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 5 24 Stade Français França Paris 5 13 London Irish Inglaterra Reading 5 11 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 5 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 5 21 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 5 15 Brive França Brive 5 12 Oyonnax França Oyonnax 5 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Repescagem para as Semifinais – jogos de ida



Batumi (Geórgia) 06 x 11 Timisoara Saracens (Romênia), em Batumi

Heidelberger RK (Alemanha) 34 x 29 Calvisano (Itália), em Heidelberg

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Kings 21 x 45 Cheetahs

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 58 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 43 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 12 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 25 Connacht Irlanda Galway 13 24 Ospreys Gales Swansea 13 21 Zebre Itália Parma 13 17 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 13 53 Leinster Irlanda Dublin 13 51 Ulster Irlanda Belfast 13 40 Edinburgh Escócia Edimburgo 13 37 Benetton Treviso Itália Treviso 13 29 Dragons Gales Newport 13 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 12 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Béziers 24 x 20 Biarritz

Vannes 24 x 10 Massy

Colomiers 25 x 09 Narbonne

Carcassonne 00 x 22 Mont de Marsan

Grenoble 13 x 10 Nevers

Aurillac 21 x 07 Angoulême

Dax 16 x 26 Perpignan

Bayonne 20 x 05 Montauban

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 19 64 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 19 60 Perpignan Perpignan 19 59 Grenoble Grenoble 19 57 Biarritz Biarritz 19 51 Colomiers Colomiers 19 51 Béziers Béziers 19 48 Vannes Vannes 19 40 Bayonne Bayonne 19 40 Aurillac Aurillac 19 38 Angoulême Soyaux-Angoulême 19 37 Nevers Nevers 19 37 Massy Massy (Paris) 19 36 Dax Dax 19 30 Narbonne Narbonne 19 29 Carcassonne Carcassonne 19 23

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Trofeu Eccellenza – Copa da Itália

Mogliano 38 x 35 Reggio

I Medicei 03 x 36 Fiamme Oro

Grupo A: 1 San Donà – 3 jogos, 14 pontos / 2 Reggio, 4 jogos, 9 pontos / 3 Mogliano, 3 jogos, 6 pontos;

Grupo B: 1 Fiamme Oro – 4 jogos, 19 pontos / 2 I Medicei – 3 jogos, 4 pontos / 3 Lazio – 3 jogos, 3 pontos;