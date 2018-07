ARTIGO COM VÍDEO – Dia de final em Buenos Aires! Logo depois do embate do Super Rugby entre Jaguares e Stormers, o estádio do Vélez Sarsfield recebeu a grande final do Nacional de Clubes da Argentina entre dois rivais da URBA (União de Rugby de Buenos Aires), Hindú e Newman, garantindo grande público com as duas torcidas presentes em peso.

Atual tricampeão, o Hindú mostrou sua força e conquistou seu quarto título consecutivo com uma vitória maiúscula por 25 x 00 incontestáveis diante de um Newman que buscava seu primeiro título na história e acabou de mãos abanando.

O domínio dos Elefantes se deu do início ao fim. O ponta Martín Cancelliere fez o único try do primeiro tempo que, somado aos penais de Santiago Fernández, abriu 13 x 00 para o Hindú. Na segunda etapa, os tries do fullback Francisco Mateu e do oitavo Luca Iachetti selaram o tetracampeonato – e o nono título da história do Hindú, maior campeão argentino.

A segunda divisão argentina também viveu sua final, na cidade de Rio Cuarto, com o time da casa, o Urú Curé, erguendo a taça de campeão em um duelo parelho com o Gimnasia y Esgrima de Rosario, 23 x 21.

ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina

25 00

Hindú 25 x 00 Newman, em Buenos Aires



Nacional de Clubes B – 2ª divisão

Urú Curé 23 x 21 GER, em Rio Cuarto

Lista de campeões do Nacional de Clubes

9 títulos – Hindú

4 títulos – SIC

3 títulos – Duendes

1 título – Alumni, CASI, CUBA, Jockey Rosario, La Plata, La Tablada, San Cirano e San Luis;