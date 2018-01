ARTIGO COM VÍDEOS – Loucura! O Top 14 teve, nesse final e semana, a rodada mais emocionante em muito tempo, com troca de líderes e muitas zebras, sendo que os três últimos colocados pontuaram. O Montpellier (1º) retoma a liderança, passando facilmente pelo Stade Français (11º) e se aproveitando do empate surpreendente do La Rochelle (1º) contra o Oyonnax (14º). Mas o Racing (3º) segue colado na briga após massacrar o gigante e decepcionante Clermont (10º).

A esperança é a última que morre, afundado na ultima colocação o Oyonnax perdia em casa para o líder La Rochelle, por 38 a 28, com apenas dois minutos restantes no cronômetro, a equipe, porém encontrou forças ainda não se sabe de onde, anotou um try aos 39’ e buscou um penal aos 47’ para encerrar a partida com o placar de 38 a 38. Apesar de não sair de campo com a vitória o resultado mostra que a equipe vermelho e preto vai lutar até o final e ainda pode surpreender. Os atlânticos, por outro lado, voltam para casa com um gosto amargo na boca deixando escapar uma vitória que custou a liderança da competição. Alheio as emoções da rodada o Montpellier segue fazendo um campeonato invejável. Jogando um rugby pragmático, mesmo que não seja o mais bonito, a equipe segue vencendo sem dificuldades. A vítima da vez foi o Stade Français, que jogando longe de Paris, não teve chances sendo batida por 28 a 16.





O Castres (3º), com os resultados da rodada, acaba sendo o grande perdedor do fim de semana. O time vinha de sete vitórias seguidas e buscava, fora de casa a oitava, contra a frágil equipe do Agen (13º). Os visitantes, porém, foram completamente dominados e acabaram derrotados por 30 a 3, permitindo o primeiro ponto bônus ofensivo dos donos da casa. Além de se distanciar dos líderes o Castres vê a equipe do Racing (4º) encostar. Jogando em sua nova casa os parisienses conquistaram uma vitória histórica diante do Clermont (10º), por 58 a 6. Os amarelos viajaram para a capital com incríveis 17 desfalques e não tiveram forças para segurar os parisienses que anotaram oito tries contra nenhum dos visitantes.





A briga pelas ultimas vagas nas finais também está cada vez melhor o Toulon (5º) segue sem convencer, a equipe viajou e acabou derrotada pelo Brive (12º) por 13 a 12, em uma partida emocionante, mas muito prejudicada pela chuva torrencial, que alagou o gramado e contribuiu para um jogo feio e de muitos erros. O Brive conquista a segunda vitória seguida e se mantém fora da zona de rebaixamento. Outro gigante que teve a vida dificultada no interior foi o Toulouse (6º) que, fora de casa, foi derrotado pelo Pau (9º) por 11 a 10 em um jogo muito emocionante, com os donos da casa jogando mais de 10 minutos com um jogador a menos.





Olhando de fora, mais ainda com boas chances de classificação Bordeaux (8º) e Lyon (7º) fizeram o único jogo entre adversários diretos da rodada. Jogando na terra dos vinhos, debaixo de muita chuva, os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 19 a 10 e se mantendo vivos na luta por uma vaga nas finais.



Na Pro D2, Montauban dispara na ponta com tropeços da concorrência

Na segunda divisão, o Montauban abriu grande vantagem na liderança ao vencer o Colomiers por 16 x 11 e contar com as derrotas do Perpignan – 23 x 22 em casa no clássico mediterrânico contra o Béziers -, do Mont de Marsan – 41 x 23 para o antepenúltimo colocado Narbonne, que respirou – e do Grenoble – 37 x14 para o Massy. Resultados bons para o Biarritz, que voltou a encostar na briga da parte de cima ao vencer o lanterna Carcassonne (19 x 6).











Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Bordeaux 19 x 10 Lyon

Brive 13 x 12 Toulon

Agen 30 x 03 Castres

Oyonnax 38 x 38 La Rochelle

Montpellier 28 x 16 Stade Français

Pau 11 x 10 Toulouse

Racing 58 x 06 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 15 47 La Rochelle La Rochelle 15 46 Racing Paris 15 46 Castres Castres 15 42 Toulon Toulon 15 38 Toulouse Toulouse 15 38 Lyon Lyon 15 37 Bordeaux-Bègles Bordeaux 15 37 Pau Pau 15 35 Clermont Clermont-Ferrand 15 31 Stade Français Paris 15 27 Brive Brive 15 24 Agen Agen 15 23 Oyonnax Oyonnax 15 14

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Angoulême 23 x 19 Vannes

Massy 37 x 14 Grenoble

Nevers 31 x 08 Aurillac

Narbonne 41 x 23 Mont de Marsan

Dax 20 x 20 Bayonne

Biarritz 19 x 06 Carcassonne

Perpignan 22 x 23 Béziers

Montauban 16 x 11 Colomiers

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 18 64 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 18 55 Perpignan Perpignan 18 55 Grenoble Grenoble 18 53 Biarritz Biarritz 18 50 Colomiers Colomiers 18 46 Béziers Béziers 18 44 Angoulême Soyaux-Angoulême 18 37 Nevers Nevers 18 36 Bayonne Bayonne 18 36 Vannes Vannes 18 36 Massy Massy (Paris) 18 36 Aurillac Aurillac 18 34 Dax Dax 18 30 Narbonne Narbonne 18 29 Carcassonne Carcassonne 18 23

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

Foto: Montpellier – LNR.fr