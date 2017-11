A saga dos Estados Unidos na busca por uma liga profissional de rugby está chegando ao fim. Em 2018, será dado o pontapé inicial para a nova Major League Rugby, que em sua temporada inaugural contará com 7 equipes.

A competição teve hoje sua tabela revelada e terá início no dia 21 de abril. A temporada regular irá até o dia 24 de junho, com 10 rodadas, sendo 8 jogos por equipe (1 contra cada oponente e 2 jogos extras) e 2 folgas. Os playoffs serão em julho, em datas a serem ainda reveladas, com semifinais e final.

A Major League Rugby também já está planejando sua temporada 2019, com a possibilidade de admissão de uma equipe canadense, em Toronto. Em 2018, a competição estará toda concentrada em cidades do centro e oeste do país, mas para o futuro uma expansão para o leste é pensada, com cidades com Nova York, Boston e Chicago sendo já cogitadas.

Participantes:

New Orleans Gold (New Orleans, Louisiana)

Austin Elite (Austin, Texas)

Houston Saber Cats (Houston, Texas)

Glendale Raptors (Glendale/Denver, Colorado)

Utah Warriors (Salt Lake City, Utah)

Seattle Seawolves (Seattle, Washington)

San Diego Legion (San Diego, Califórnia)