ARTIGO COM VÍDEOS – A Série Mundial de Sevens Feminina retornou neste fim de semana com a terceira etapa (de um total de cinco), em Kitakyushu, no Japão, e o circuito simplesmente ganhou vida na luta pelo topo. Após a Austrália vencer os dois primeiros torneios, a Nova Zelândia deu a volta por cima, despachou as australianas nas semifinais e venceram a França na decisão para reduzirem encostarem de vez na luta pelo título da temporada.

O primeiro dia já havia reservado surpresas na competição, com Espanha e China avançando às quartas de final e o Canadá sendo eliminado.

O domingo começou sem surpresas, com Nova Zelândia e Austrália se impondo com contundência sobre China e Fiji, ao passo que a França derrotou a Rússia por expressivos 29 x 05, correndo para 5 tries. No último embate das quartas, a Espanha saiu atrás da Inglaterra, mas triunfou por 7 x 5 com Ribera – recebendo offload bonito de Barbara Pla – marcando o try da vitória espanhola preciosa.

A primeira das semifinais tinha ares de final antecipada, pois um triunfo da Austrália encaminharia enormemente as aussies ao título mundial. Mas as Black Ferns provaram o grande momento que vivem e, depois de derrotarem as rivais na final dos Jogos da Commonwealth, venceram novamente. 17 x 12, com Broughton marcando try correndo o campo todo e Nathan-Wong fazendo o try decisivo na última bola.

Depois, o conto de fadas da Espanha foi frustrado por uma forte seleção francesa, que se impôs por 21 x 00, com jogo muito sólido e tries vencedores de Horta, Amedée e Konde.

Na grande final, a Nova Zelândia afastou os sonhos franceses de um título inédito de etapa, mas a partida foi parelha. Blyde inaugurou o marcador na primeira bola para as Black Ferns, mas Grassineau deu o troco para as Bleues. Antes do intervalo, Fitzpatrick marcou para a Nova Zelândia, em corrida poderosa, colocando 12 x 07 no intervalo. Amedée abriu o segundo tempo com o empate para a França, mas correndo meio campo a implacável Portia Woodman deu o terceiro try para as kiwis e, no fim, o título foi selado com try de Nathan-Wong. 24 x 12 para a primeira conquista neozelandesa no circuito 2017-18.

A quarta (penúltima) etapa será no Canadá, em Langford, nos dias 12 e 13 de maio.

Rússia 17 x 10 Inglaterra

Canadá 38 x 14 Fiji

Espanha 14 x 17 Irlanda

Austrália 33 x 05 China

França 36 x 00 Estados Unidos

Nova Zelândia 38 x 05 Japão

Rússia 05 x 29 Fiji

Canadá 19 x 21 Inglaterra

Espanha 19 x 17 China

Austrália 31 x 00 Irlanda

França 33 x 05 Japão

Nova Zelândia 31 x 12 Estados Unidos

Inglaterra 12 x 31 Fiji

Canadá 05 x 19 Rússia

Irlanda 12 x 24 China

Austrália 14 x 17 Espanha

Estados Unidos 45 x 17 Japão

Nova Zelândia 38 x 07 França

Grupo A: 1 Espanha, 2 Austrália, 3 China, 4 Irlanda

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 França, 3 Estados Unidos, 4 Japão

Grupo C: 1 Fiji, 2 Rússia, 3 Inglaterra, 4 Canadá



Sábado, dia 21 de abril / Domingo, dia 22 de abril – Das 22h30 às 06h00

Quartas de final

Nova Zelândia 50 x 00 China

Fiji 07 x 31 Austrália

França 29 x 05 Rússia

Espanha 07 x 05 Inglaterra

Semifinal do Challenge Trophy (9º lugar)

Estados Unidos 34 x 14 Japão

Canadá 19 x 24 Irlanda

Semifinal pelo 5º lugar

China 19 x 24 Fiji

Rússia 41 x 00 Inglaterra

Semifinal pelo Ouro

Nova Zelândia 17 x 12 Austrália

França 21 x 00 Espanha

Finais

Japão 14 x 33 Canadá – Decisão de 11º lugar

Estados Unidos 24 x 19 Irlanda – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

China 05 x 36 Inglaterra – Decisão de 7º lugar

Fiji 07 x 30 Rússia – Decisão de 5º lugar

Austrália 19 x 05 Espanha – Decisão de Bronze

Nova Zelândia 24 x 12 França – Decisão de Ouro – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 56 20 20 16 Nova Zelândia 50 12 18 20 Rússia 42 16 14 12 França 40 10 12 18 Canadá 32 14 16 2 Espanha 32 8 10 14 Estados Unidos 28 18 6 4 Inglaterra 18 6 4 8 Irlanda 15 4 8 3 Fiji 14 2 2 10 Japão 3 1 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.