ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda etapa da Série Mundial de Sevens masculina teve como grande palco a Cidade do Cabo, na África do Sul. E a expectativa era de um grande torneio para o time da casa, considerado o mais forte do circuito. Porém, a renovada Nova Zelândia, do técnico Clark Laidlaw, foi quem emergiu vitoriosa, batendo os All Blacks nas semifinais e uma promissora Argentina na grande final para conquistar o título da etapa e assumir a liderança do circuito, em igualdade de pontos com a própria África do Sul, que manejou um precioso terceiro lugar ao final.

O primeiro dia de jogos no Cape Town Stadium já teve duas grandes surpresas. O Canadá derrotou um errante Fiji por 22 x 14 (apesar de um try de incríveis 9 segundos para Fiji, com Tuwai), enquanto a Nova Zelândia conheceu uma dolorosa derrota por 22 x 00 para os Estados Unidos, que se reergueram da desastrosa campanha na etapa passada em Dubai, quando ficaram em último lugar. Carlin Isles assombrou a todos com um try atingindo 37 km/hora em sua corrida. África do Sul e Inglaterra, por sua vez, fizeram o esperado terminando no topo de suas chaves.

No segundo dia, as quartas de final começaram com o superclássico entre África do Sul e Fiji, que não ficou devendo em nada. Um jogão de 31 x 26 a favor dos Boks, de virada, após 21 x 12 para os fijianos no primeiro tempo. Senatla, com 2 tries, e Kwagga Smith asseguraram o triunfo precioso para o torcedor da casa.

Os All Blacks também se reergueram do primeiro dia despachando a Inglaterra por 17 x 12, com Ravouvou fazendo o try da vitória na última bola. Já o Canadá assegurou com estilo sua ida às semifinais passando pela França por 35 x 07, ao passo que a Argentina festejou o passo adiante batendo os EUA por 28 x 12.

Nas semifinais, a Nova Zelândia lançou uma balde de água fria sobre os sul-africanos, vencendo o arquirrival por 19 x 12, de virada, com try vencedor de Webber no finzinho. No entanto, o try que impactou no jogou foi mesmo o segundo dos kiwis, de Koroi, arrancando desde a defesa. A Argentina, por sua vez, alcançou a grande final vencendo o Canadá por 14 x 12, em um jogão que teve Álvarez e Etchart marcando os tries da vitória dos Pumas.

Nas disputas das taças menores, a Espanha conheceu de novo sucesso, avançando até a grande final do Challenge Trophy. O título, isto é, o 9º lugar, acabou com a Austrália, mas os Leões só tiveram o que comemorar em seu início de temporada de volta à elite. Quem só lamentou, por outro lado, foi a Rússia, que perdeu para a convidada Uganda e ficou na lanterna pelo segundo torneio seguido.

A disputa do bronze ficou com a África do Sul, mas não sem antes suar muito contra o Canadá em um 19 x 17 de arrepiar a torcida anfitriã, com Hirayama marcando 2 tries no fim para os Canucks que quase causaram estragos. O triunfo foi crucial para os Boks, que não permitiram aos neozelandeses se isolaram na primeira colocação geral.

Apesar de seu brilhante torneio, a Argentina não conseguiu segurar os ascendentes All Blacks na finalíssima. 38 x 14, com direito a 2 tries do avassalador gigante Ravouvou para a Nova Zelândia. Vitória do começo ao fim na final para os kiwis, que afastaram a desconfiança para alcançarem o precioso título na Cidade do Cabo.

A próxima etapa será em Sydney, na Austrália, entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2018.

Cape Town Sevens – 2ª etapa da HSBC World Rugby Sevens Series – na Cidade do Cabo, África do Sul

Sábado, dia 09 de dezembro

Samoa 19 x 17 Canadá

Fiji 28 x 14 Gales

Escócia 14 x 19 Argentina

Inglaterra 36 x 00 Uganda

Austrália 36 x 12 Espanha

Nova Zelândia 00 x 22 Estados Unidos

Quênia 14 x 21 França

África do Sul 40 x 05 Rússia

Samoa 12 x 17 Gales

Fiji 14 x 22 Canadá

Escócia 45 x 00 Uganda

Inglaterra 24 x 07 Argentina

Austrália 14 x 31 Estados Unidos

Nova Zelândia 50 x 00 Espanha

Quênia 34 x 00 Rússia

África do Sul 31 x 05 França

Canadá 31 x 14 Gales

Fiji 38 x 07 Samoa

Argentina 43 x 07 Uganda

Inglaterra 12 x 07 Escócia

Espanha 05 x 26 Estados Unidos

Nova Zelândia 35 x 12 Austrália

França 21 x 05 Rússia

África do Sul 26 x 07 Quênia

Grupo A: 1 África do Sul, 2 França, 3 Quênia, 4 Rússia;

Grupo B: 1 Estados Unidos, 2 Nova Zelândia, 3 Austrália, 4 Espanha;

Grupo C: 1 Inglaterra, 2 Argentina, 3 Escócia, 4 Uganda;

Grupo D: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Gales, 4 Samoa;



Domingo, dia 10 de dezembro

Quartas de final Challenge Cup

Quênia 15 x 19 Samoa

Escócia 07 x 24 Espanha

Gales 21 x 12 Rússia

Austrália 47 x 12 Uganda

Quartas de final Ouro

África do Sul 31 x 26 Fiji

Inglaterra 12 x 17 Nova Zelândia

Canadá 35 x 07 França

Estados Unidos 12 x 28 Argentina

Semifinais pelo 13º lugar

Quênia 33 x 12 Escócia

Rússia 19 x 28 Uganda

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)

Samoa 00 x 24 Espanha

Gales 05 x 42 Austrália

Semifinais pelo 5º lugar

Fiji 19 x 12 Inglaterra

França 12 x 29 Estados Unidos

Semifinais pelo Ouro

África do Sul 12 x 19 Nova Zelândia

Canadá 12 x 14 Argentina

Finais

Quênia 24 x 14 Uganda – Decisão de 13º lugar

Espanha 07 x 26 Austrália – Final do Challenge Trophy

Fiji 26 x 12 Estados Unidos – Decisão de 5º lugar

África do Sul 19 x 17 Canadá – Decisão do Bronze

Nova Zelândia 38 x 14 Argentina – Decisão do Ouro – FINAL



Classificação geral

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 41 19 22 África do Sul 41 22 19 Fiji 28 15 13 Inglaterra 27 17 10 Argentina 24 5 19 Austrália 21 13 8 Canadá 20 5 15 França 18 8 10 Samoa 17 12 5 Espanha 14 7 7 Quênia 13 10 3 Estados Unidos 13 1 12 Escócia 11 10 1 Gales 8 3 5 Rússia 2 1 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



Foto: World Rugby