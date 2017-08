De longe, a partida mais esperada do Mundial Feminino 2017! Em campo, todas as expectativas depositadas em duas potências que, literalmente, atropelaram neste ano. De um lado, uma Inglaterra com recente histórico imponente e o peso de conquistar o ouro no seu continente. Do outro, uma tetra buscando o penta.

Na primeira metade do primeiro tempo, as inglesas dominaram a posse de bola, mas no desperdício da chance, o try neozelandês apareceu, já aos 8′, a bola chegou na ponta e ninguém parou Winiata – não convertido e incapaz de abalar a fúria da Inglaterra que, nos 15′, ela, Scarratt acertou o penal e o placar se reduziu, 03 x 05.

O cartão amarelo à Sarah Goss impressionou quem assistia, uma penalidade justa ao tackle “pilão” dado, abrindo oportunidade para as Rosas avançarem rumo ao in-goal. O scrum desfalcado sem Goss teve dificuldades em parar o push das adversárias. Depois de uma frustrante bola presa no try, foi ganhando o scrum que as Rosas puderam marcar seu primeiro da partida, e com dois pontos a mais no placar, já que se tratou de um penalty try.

A linha inglesa fez bem seu trabalho, Lydia Thompson colocou a equipe à frente no placar e Scarratt converteu, 17 x 05. Aos 39′, próximo ao fim da partida, a Nova Zelândia encontrava-se no cansaço de uma jornada na defesa e finalizou a primeira etapa com um belo try de pilar, Toka Natua!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o intervalo, as Black Ferns saíram com a missão de aprimorar o que haviam demonstrado. Para as Rosas, a difícil responsabilidade de parar uma Nova Zelândia que viria com total determinação.

Se no primeiro tempo a bola foi da Inglaterra, no retorno, a vez foi da Nova Zelândia. Dois tries seguidos, Toka Natua e Charmaine Smith, aumentaram a vantagem das Black Ferns. Para a Rosas, Lydia Thompson ainda tentou aproximar o placar, em vão. A defesa não parou a sequência de tries das neozelandesas, Toka Natua, Kendra Cocksedge e Winiata fecharam e deram alívio ao placar. Ao final, já nos 77′, Lesley Ketu recebeu cartão amarelo (uau! o segundo da partida), a oportunidade para a Noel-Smith tentar reverter a situação da derrota.

Campeãs! Num placar digno de uma final, 32 x 41, as Black Ferns podem comemorar com orgulho a chegada no pentacampeonato.

41 32

Nova Zelândia 41 x 32 Inglaterra, no Kingspan Stadium, Belfast

Nova Zelândia:

Tries: Winiata (2), Kendra Cocksedge, Toka Natua (3), Charmaine Smith

Conversões: Kendra Cocksedge (3)

15 Selica Winiata, 14 Portia Woodman, 13 Stacey Waaka, 12 Kelly Brazier, 11 Renee Wickliffe, 10 Victoria Subritzky-Nafatali, 9 Kendra Cocksedge, 8 Aroha Savage, 7 Sarah Goss, 6 Charmaine McMenamin, 5 Charmaine Smith, 4 Eloise Blackwell, 3 Aldora Itunu, 2 Fiao’o Faamausili (c), 1 Toka Natua

Suplentes: 16 Te Kyra Ngata-Aerengamate, 17 Sosoli Talawadua, 18 Aleisha Nelson, 19 Rebecca Wood, 20 Lesley Ketu, 21 Kristina Sue, 22 Theresa Fitzpatrick, 23 Carla Hohepa

Inglaterra:

Tries: Noel-Smith, Lydia Thompson (2), Penalty try

Conversão: Scarratt (2)

Penal: Scarratt (2)

15 Emily Scarratt, 14 Lydia Thompson, 13 Megan Jones, 12 Rachael Burford, 11 Kay Wilson, 10 Katy Mclean, 9 Natasha Hunt, 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Tamara Taylor, 6 Alex Matthews, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (c);

Suplentes: 16 Vicky Fleetwood, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Izzy Noel-Smith, 21 La Toya Mason, 22 Amber Reed, 23 Amy Wilson-Hardy;