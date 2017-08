Sábado será o grande dia para o rugby feminino. O Kingspan Stadium, casa do Ulster, em Belfast, na Irlanda do Norte, receberá a decisão da oitava edição da Copa do Mundo Feminina, a máxima competição do XV para mulheres. E em campo estarão as duas maiores potências do planeta: a maior campeã da competição, a tetracampeã Nova Zelândia, e a atual campeã Inglaterra, que vai em busca de seu terceiro título.

O jogo será transmitido ao vivo pelo site oficial do torneio e pelo Facebook do World Rugby.

A rivalidade entre as duas seleções é imensa. Afinal, Black Ferns e Red Roses decidiram já a final da Copa do Mundo três vezes e em todas elas a Nova Zelândia se sagrou campeã (2002, 2006 e 2010). A Inglaterra, na verdade, jamais derrotou a Nova Zelândia em um Mundial de XV adulto, seja masculino ou feminino. Porém, as inglesas cresceram demais nos últimos tempos e depois de vencerem o Mundial 2014 se firmaram como a maior potência do mundo, cujo ápice talvez tenha sido conquistado justamente em 2017, na preparação para a Copa do Mundo, quando a Inglaterra derrotou em amistoso a Nova Zelândia em solo neozelandês por 29 x 21, o que não ocorria desde um amistoso em 2001.

O jogo promete equilíbrio extremo. As Black Ferns irão à final com o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. E com Portia Woodman irresistível, já recordista de número de tries marcados em uma edição da história da Copa do Mundo, com 13 (número superior ao do recorde também do Mundial masculino).

As inglesas perderam para a final ninguém menos que a fullback veterana Danielle Waterman, por concussão, mas entrarão em campo com um time de campeãs mundiais, com nomes como Tamara Taylor, Rochelle Clark, Rachel Burford, Sarah Hunter, Emily Scarratt, Katy Mclean e La Toya Mason tendo já erguido a taça.

15h45 – Nova Zelândia x Inglaterra, no Kingspan Stadium, Belfast – FINAL

Histórico: 24 jogos, 16 vitórias da Nova Zelândia, 1 empate e 7 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Nova Zelândia 21 x 29 Inglaterra, em 2017 (amistoso);

Nova Zelândia: em breve

Inglaterra: 15 Emily Scarratt, 14 Lydia Thompson, 13 Megan Jones, 12 Rachael Burford, 11 Kay Wilson, 10 Katy Mclean, 9 Natasha Hunt, 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Tamara Taylor, 6 Alex Matthews, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (c);

Suplentes: 16 Vicky Fleetwood, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Izzy Noel-Smith, 21 La Toya Mason, 22 Amber Reed, 23 Amy Wilson-Hardy;

E as demais posições?

O dia não será só da grande final. Todas as equipes estarão novamente em campo em Belfast, com todas as posições, do 3º ao 12º lugares sendo definidos. A briga pelo 3º posto será particularmente interessante entre França e Estados Unidos, com as francesas buscando um incrível sexto 3º lugar em Mundiais.

A seleção da casa, a Irlanda, terá a pressão por encerrar de cabeça erguida a competição, após decepcionar sua torcida. O 7º lugar estará em jogo com as irlandesas fazendo clássico celta com Gales, que chega ao jogo tendo sofrido pesada derrota para o Canadá.

O 5º lugar será entre o favorito Canadá, vice do Mundial passado, e a Austrália, que mostrou que se tivesse um pouco mais de investimento em seu XV estaria brigando ainda mais em cima na competição. O 9º posto será o reencontro entre Itália e Espanha, após as espanholas terem vencido na fase de grupos, ao passo que o 11º lugar será uma disputa asiática entre Japão e Hong Kong, com favoritismo japonês.

08h00 – Japão x Hong Kong, na Queen’s University, Belfast – 11º lugar

Histórico:11 jogos, 10 vitórias da Japão e 1 vitória de Hong Kong. Último jogo: Hong Kong 08 x 20 Japão, em 2017 (Campeonato Asiático Feminino);

10h00 – Irlanda x Gales, no Kingspan Stadium, Belfast – 7º lugar

Histórico: 22 jogos, 12 vitórias de Gales e 10 vitórias da Irlanda. Último jogo: Gales 07 x 12 Irlanda, em 2017 (Six Nations Feminino);

10h30 – Itália x Espanha, na Queen’s University, Belfast – 9º lugar

Histórico: 12 jogos, 10 vitórias da Espanha e 2 vitórias da Itália. Último jogo: Itália 08 x 22 Espanha, em 2017 (Copa do Mundo Feminina);

13h00 – Austrália x Canadá, na Queen’s University, Belfast – 5º lugar

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias do Canadá. Último jogo: Austrália 05 x 45 Canadá, em 2017 (amistoso);

13h00 – França x Estados Unidos, no Kingspan Stadium, Belfast – 3º lugar

Histórico: 11 jogos, 8 vitórias da França, 1 empate e 2 vitórias dos Estados Unidos. Último jogo: França 31 x 06 Estados Unidos, em 2016 (amistoso);

Dia Hora (Brasília) Local Equipe Placar X Placar Equipe Grupo/Fase 09/08/2017 10:00 UCD Bowl, Dublin INGLATERRA 56 X 05 ESPANHA Grupo B 09/08/2017 10:45 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA 44 X 12 GALES Grupo A 09/08/2017 12:30 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS 24 X 12 ITÁLIA Grupo B 09/08/2017 13:15 Billings Park, Dublin CANADÁ 98 X 00 HONG KONG Grupo A 09/08/2017 15:00 UCD Bowl, Dublin IRLANDA 19 X 17 AUSTRÁLIA Grupo C 09/08/2017 15:45 Billings Park, Dublin FRANÇA 72 X 14 JAPÃO Grupo C 13/08/2017 08:00 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA 121 X 00 HONG KONG Grupo A 13/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA 56 X 13 ITÁLIA Grupo B 13/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS 43 X 00 ESPANHA Grupo A 13/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin CANADÁ 15 X 00 GALES Grupo A 13/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin IRLANDA 24 X 14 JAPÃO Grupo C 13/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA 48 X 00 AUSTRÁLIA Grupo A 17/08/2017 08:00 Billings Park, Dublin CANADÁ 05 X 48 NOVA ZELÂNDIA Grupo A 17/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA 47 X 26 ESTADOS UNIDOS Grupo B 17/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ITÁLIA 08 X 22 ESPANHA Grupo B 17/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin AUSTRÁLIA 29 X 15 JAPÃO Grupo C 17/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin GALES 39 X 15 HONG KONG Grupo A 17/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA 21 X 05 IRLANDA Grupo C 22/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast ITÁLIA 22 X 00 JAPÃO Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast IRLANDA 24 X 36 AUSTRÁLIA Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast ESPANHA 31 X 07 HONG KONG Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast CANADÁ 52 X 00 GALES Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast NOVA ZELÂNDIA 45 X 12 ESTADOS UNIDOS Semifinal pelo 1º lugar 22/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast INGLATERRA 20 X 03 FRANÇA Semifinal pelo 1º lugar 26/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast JAPÃO X HONG KONG Decisão pelo 11º lugar 26/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast IRLANDA X GALES Decisão pelo 7º lugar 26/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast ITÁLIA X ESPANHA Decisão pelo 9º lugar 26/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast AUSTRÁLIA X CANADÁ Decisão pelo 5º lugar 26/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast ESTADOS UNIDOS X FRANÇA Decisão pelo 7º lugar 26/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast NOVA ZELÂNDIA X INGLATERRA FINAL

Foto: Nova Zelândia x Inglaterra, 2017 – DAVID ROGERS/GETTY IMAGES