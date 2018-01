Você está pensando no Americas Rugby Championship e no Six Nations, mas nesse fim de semana tem mais um grande evento internacional. A Série Mundial de Sevens masculina retornará com sua 4ª etapa, desembarcando em Hamilton, na Nova Zelândia – e, não, você não viu errado, a foto de lançamento foi no cenário do Condado dos Hobbits de “O Senhor dos Anéis”.

Hamilton, cidade dos Chiefs, do Super Rugby, é a novidade da temporada 2017-18 do circuito, substituindo Wellington como a sede da etapa neozelandesa. Para a estreia de Hamilton, a etapa kiwi segue sendo apenas masculina, sem torneio feminino.

Todos os jogos poderão ser assistidos ao vivo pelo site do World Rugby e pelo Facebook do circuito.

O que esperar?

Após 3 torneios (de um total de 10 no calendário), a temporada 2017-18 da Série Mundial masculina já apresenta algumas conclusões:

África do Sul segue sendo uma aposta forte, com Senatla voando e liderando a tabela de artilheiros do circuito;

Nova Zelândia e Fiji seguem decepcionando, abaixo do esperado;

E a porta segue aberta para as seleções emergentes mostrarem força, como a Austrália fez vencendo a última etapa;

A Austrália está no Grupo A do torneio e buscará capitalizar sobre seu bom momento e a fase de alta de seus principais jogadores, como Ben O’Donnell e James Stannard. No grupo está também Fiji, desesperado por um título e por uma arrancada, já que 2018 é ano de Copa do Mundo. Os fijianos não fizeram nenhuma final até aqui, mas têm alguns nomes em boa fase, como o ascendente Nasinasila, que lidera o ranking de desempenho do circuito. Gales e Espanha completam o grupo e estão entre os times de piores campanhas até aqui.

O Grupo B tem a África do Sul, que alcançou todas as 3 finais da temporada, vencendo a primeira etapa e sendo vice nas duas seguintes. Os Boks são os líderes da temporada e, apesar das últimas derrotas, seguem como os mais constantes do circuito. A Inglaterra será a principal rival da chave, vinda de fraco desempenho em Sydney. Rússia e a convidada Papua Nova Guiné fecham a chave e não devem preocupar os favoritos.

O Grupo C tem o time da casa, a Nova Zelândia, que terá pela frente como principal concorrente a Argentina. Os Pumas vem fazendo uma temporada muito boa mostrando muita solidez e ótimos valores, como Franco Sabato, ao passo que os All Blacks ainda vivem momento de desconfiança, pois começaram bem a temporada, vencendo a segunda etapa, mas fizeram campanha ruim na etapa passada. O time do técnico Laidlaw ainda passa por transição. França e Escócia fecham a chave, com os franceses tendo algumas atuações promissoras, enquanto os escoceses apenas decepcionaram.

Por fim, o Grupo D é o mais parelho, com os Estados Unidos do foguete Perry Baker encabeçando de forma promissora grupo que tem Quênia, Samoa e Canadá na briga, todos com altos e baixos no início do circuito.

Hamilton Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Grupo A: Austrália, Fiji, Gales e Espanha

Grupo B: África do Sul, Inglaterra, Rússia e Papua Nova Guiné

Grupo C: Argentina, Nova Zelândia, França e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Quênia, Samoa e Canadá

Sexta-feira, dia 02 de fevereiro / Sábado, dia 03 de fevereiro

*Das 20h00 às 06h00, horários de Brasília

Quênia x Samoa

Estados Unidos x Canadá

Inglaterra x Rússia

África do Sul x Papua Nova Guiné

Fiji x Gales

Austrália x Espanha

Nova Zelândia x França

Argentina x Escócia

Quênia x Canadá

Estados Unidos x Samoa

Inglaterra x Papua Nova Guiné

África do Sul x Rússia

Fiji x Espanha

Austrália x Gales

Nova Zelândia x Escócia

Argentina x França

Samoa x Canadá

Rússia x Papua Nova Guiné

África do Sul x Inglaterra

Gales x Espanha

Austrália x Fiji

França x Escócia

Argentina x Nova Zelândia

Sábado, dia 03 de fevereiro / Domingo, dia 04 de fevereiro

*Das 20h00 às 05h00, horários de Brasília

Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 54 22 19 19 Nova Zelândia 54 19 22 13 Austrália 43 13 8 22 Argentina 41 5 19 17 Fiji 40 15 13 12 Inglaterra 37 17 10 10 Estados Unidos 28 1 12 15 França 26 8 10 8 Quênia 23 10 3 10 Canadá 23 5 15 3 Samoa 22 12 5 5 Gales 15 3 5 7 Espanha 15 7 7 1 Escócia 13 10 1 2 Rússia 7 1 1 5

- 15º colocado = rebaixamento;

Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



Foto: World Rugby