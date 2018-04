Gold Coast, na Austrália, recebeu nos últimos dias os Jogos da Commonwealth, a Olimpíada do Antigo Império Britânico, e a disputas do rugby sevens rolaram neste fim de semana, com homens e mulheres entrando em campo.

Depois do desapontamento do Rio 2016, a Nova Zelândia conquistou duas medalhas de ouro muito prestigiadas no mundo anglo-saxão, com All Blacks e Black Ferns fazendo a festa.

Entre os homens, apesar da má fase na Série Mundial, os All Blacks foram dominantes e mantiveram a hegemonia histórica na competição. Na grande final, os kiwis fizeram 14 x 00 sobre os favoritos fijianos, que tinha despachado a África do Sul na semifinal. Os Boks estão alarmados após também perderem o bronze para a Inglaterra, ligando o alerta para o resto da temporada. A Austrália, país sede, acabou apenas no quinto lugar.

Entre as mulheres, Nova Zelândia e Austrália fizeram a final tão esperada e as Black Ferns bateram as campeãs olímpicas com um try no fim em épica corrida de Kelly Brazier. 17 x 12. O bronze foi também da Inglaterra, passando pelo Canadá, que era favorito à medalha.

Jogos da Commonwealth – Gold Coast 2018

Sexta-feira, dia 13 de abril

Das 03h30 às 07h40 (hora de Brasília)

Canadá 29 x 00 África do Sul – Feminino

Nova Zelândia 45 x 00 Quênia – Feminino

Fiji 05 x 17 Inglaterra – Feminino

Austrália 34 x 05 Gales – Feminino

Canadá 24 x 12 Quênia – Feminino

Nova Zelândia 41 x 00 África do Sul – Feminino

Fiji 29 x 07 Gales – Feminino

Austrália 29 x 12 Inglaterra – Feminino

Sexta-feira, dia 13 de abril/Sábado, dia 14 de abril

Das 20h30 às 09h00 (hora de Brasília)

Austrália 24 x 07 Samoa – Masculino

Inglaterra 38 x 05 Jamaica – Masculino

Canadá 10 x 26 Quênia – Masculino

Nova Zelândia 54 x 00 Zâmbia – Masculino

Gales 31 x 05 Uganda – Masculino

Fiji 63 x 05 Sri Lanka – Masculino

Escócia 27 x 00 Papua Nova Guiné – Masculino

África do Sul 43 x 00 Malásia – Masculino

África do Sul 10 x 19 Quênia – Feminino

Nova Zelândia 24 x 07 Canadá – Feminino

Austrália 32 x 05 Jamaica – Masculino

Inglaterra 33 x 00 Samoa – Masculino

Canadá 47 x 00 Zâmbia – Masculino

Nova Zelândia 40 x 07 Quênia – Masculino

Gales 42 x 12 Sri Lanka – Masculino

Fiji 54 x 00 Uganda – Masculino

Escócia 41 x 00 Malásia – Masculino

África do Sul 52 x 00 Papua Nova Guiné – Masculino

Inglaterra 45 x 00 Gales – Feminino

Austrália 17 x 10 Fiji – Feminino

Samoa 36 x 07 Jamaica – Masculino

Inglaterra 26 x 17 Austrália – Masculino

Quênia 47 x 00 Zâmbia – Masculino

Nova Zelândia 33 x 07 Canadá – Masculino

Uganda 33 x 10 Sri Lanka – Masculino

Fiji 21 x 17 Gales – Masculino

Papua Nova Guiné 31 x 05 Malásia – Masculino

África do Sul 26 x 05 Escócia – Masculino

Masculino

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Escócia, 3 Papua Nova Guiné, 4 Malásia

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Austrália, 3 Samoa, 4 Jamaica

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Quênia, 3 Canadá, 4 Zâmbia

Grupo D: 1 Fiji, 2 Gales, 3 Uganda, 4 Sri Lanka

Feminino

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Canadá, 3 Quênia, 4 África do Sul

Grupo B: 1 Austrália, 2 Inglaterra, 3 Fiji, 4 Gales

Sábado, dia 14 de abril/Domingo, dia 15 de abril

Das 21h59 às 02h30 (hora de Brasília)

Semifinal pelo 5º lugar – Fiji 40 x 12 África do Sul – Feminino

Semifinal pelo 5º lugar – Quênia 14 x 12 Gales – Feminino

Semifinal pelo 5º lugar – Austrália 33 x 05 Quênia – Masculino

Semifinal pelo 5º lugar – Escócia 19 x 12 Gales – Masculino

Semifinal pelo Ouro – Austrália 33 x 07 Canadá – Feminino

Semifinal pelo Ouro – Nova Zelândia 26 x 05 Inglaterra – Feminino

Semifinal pelo Ouro – Inglaterra 12 x 17 Nova Zelândia – Masculino

Semifinal pelo Ouro – África do Sul 19 x 24 Fiji – Masculino

Disputa de 7º lugar – África do Sul 14 x 19 Gales – Feminino

Disputa de 5º lugar – Fiji 40 x 05 Quênia – Feminino

Disputa de 7º lugar – Quênia 24 x 28 Gales – Masculino

Disputa de 5º lugar – Austrália 26 x 00 Escócia – Masculino

Disputa da Medalha de Bronze – Canadá 19 x 24 Inglaterra – Feminino

Disputa da Medalha de Bronze – Inglaterra 21 x 14 África do Sul – Masculino

Disputa da Medalha de Ouro – Austrália 12 x 17 Nova Zelândia – Feminino

Disputa da Medalha de Ouro – Nova Zelândia 14 x 00 Fiji – Masculino