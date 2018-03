ARTIGO COM VÍDEO – Está tudo pronto para a largada da mais rica e forte competição de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) do mundo: a NRL.

A liga australiana conta com 16 times, sendo 15 da Austrália e 1 da Nova Zelândia, reunindo os maiores clássicos da modalidade. O pontapé inicial será dado na quinta-feira, dia 8 de março. Mas, o que é preciso saber sobre a NRL?

A NRL tem 16 times, que disputam 24 partidas na temporada regular: Cada equipe faz 1 jogo contra todos os demais da liga e enfrenta pela segunda vez apenas 9 oponentes; Cada equipe tem ainda 1 fim de semana livre, totalizando 25 fins de semana com jogos; A temporada regular se encerrará no dia

Os 8 primeiros colocados avançarão ao mata-mata, com os confrontos sendo em jogos únicos sempre: Nos jogos Qualificatórios, o 1º colocado receberá o 4º colocado e o 2º colocado receberá o 3º. Os vencedores desses duelos irão para as Semifinais e os perdedores terão uma segunda chance na Repescagem; Nos jogos Eliminatórios, o 5º colocado receberá o 8º colocado e o 6º colocado receberá o 7º colocado. Os vencedores se classificarão à Repescagem e os perdedores serão eliminados; Os vencedores das Repescagens (jogadas na casa dos times de melhor campanha na 1ª fase) irão às Semifinais; As Semifinais serão jogadas na casa dos times vencedores dos Qualificatórios e os vencedores irão à Grande Final, que será disputa em Sydney no dia 30 de setembro ;

O primeiro colocado da temporada regular ganha um troféu, o JJ Giltnan Shield, a chamada Minor Premiership, segundo título mais importante do League australiano;

Não há rebaixamento na NRL.

Quais são os times?

Mais de metade (9) dos clubes da NRL se localizam na região metropolitana de Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul (New South Wales) onde a liga nasceu (sendo que um dos clubes se divide entre Sydney e Wollongong, cidade próxima). Há outros 3 clubes no estado de Queensland (em Brisbane, Gold Coast e Townsville), mais um no interior de Nova Gales do Sul (em Newcastle), um na capital federal (Canberra) e um em Melbourne, a segunda maior cidade australiana (intrusa no Rugby League, já que a cidade é fanática por AFL, o futebol australiano), além do time neozelandês (baseado na maior cidade do país, Auckland).

Melbourne Storm (Melbourne)

Canberra Raiders (Canberra)

Sydney Roosters (Sydney)

South Sydney Rabbitohs (Sydney)

Manly Sea Eagles (Sydney)

Cronulla Sharks (Sydney)

Canterbury Bulldogs (Sydney)

Wests Tigers (Sydney)

Parramatta Eels (Sydney)

Penrith Panthers (Sydney)

St. George Illawarra Dragons (Sydney e Wollongong)

Newcastle Knights (Newcastle)

Brisbane Broncos (Brisbane)

Gold Coast Titans (Gold Coast)

North Queensland Cowboys (Townsville)

New Zealand Warriors (Auckland, Nova Zelândia)

1ª rodada:

Dia 08/03 – Dragons x Broncos

Dia 09/03 – Knights x Sea Eagles

Dia 09/03 – Cowboys x Sharks

Dia 10/03 – Wests Tigers x Roosters

Dia 10/03 – Rabbitohs x Warriors

Dia 10/03 – Bulldogs x Storm

Dia 11/03 – Panthers x Eels

Dia 11/03 – Titans x Raiders

Destaques:

O Melbourne Storm é o atual campeão, equipe mais rica e o time a ser batido em 2018. Por ser o único de Melbourne, registra o segundo maior número de torcedor, atrás apenas de outro gigante, o Brisbane Broncos, também um dos favoritos;

Craques: a NRL 2018 conta com 6 atletas que já foram tiveram o prêmio de melhor do mundo: Billy Slater e Cameron Smith (do Melbourne Storm), Benji Marshall (do Wests Tigers), Johnathan Thurston (do North Queensland Cowboys), Greg Inglis (do South Sydney Rabbitohs) e Shaun Johnson (do New Zealand Warriors);

Os últimos 5 anos tiveram 5 campeões diferentes. Sydney Roosters, South Sydney Rabbitohs, North Queensland Cowboys e Cronulla Sharks foram campeões antes do Storm. Cowboys e Sharks nunca haviam sido campeões anteriormente;

Somente 2 times jamais foram campeões: Gold Coast Titans (o mais jovem da liga, criado em 2007) e New Zealand Warriors;

O Rabbitohs é o maior campeão da história do League australiano, mas ficou 43 anos sem ganhar a liga quando quebrou o jejum em 2014;

Os maiores rivais do Rabbitohs são historicamente St. George Illawarra Dragons e Sydney Roosters. Os Roosters são famosos por serem o único time que jogou na elite em todos os anos, desde 1908;

Duas equipes são resultados de fusões: o Wests Tigers é a junção de Western Suburbs Magpies e Balmain Tigers, enquanto o St. George Illawarra Dragons é a junção de St. George Dragons e Illawarra Steelers.







O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?

O League é jogado por 2 times de 13 jogadores cada, com 4 reservas, sendo que um atleta que foi substituído poderá retornar a campo;

No League, o try vale 4 pontos, a conversão 2, o penal 2 e o drop goal (chamado também de field goal) 1 ponto;

Não é usado sistema de pontos bônus nas tabelas de classificação. A vitória vale 2 pontos, o empate 1 e a derrota 0;

Não existem rucks. Quando um atleta sofre o tackle, é seguro e vai ao chão o jogo é parado. O atleta com a bola é liberado, rola a bola com os pés para trás e o jogo é reiniciado. É o chamado “play the ball”;

Cada equipe tem direito a realizar 5 vezes o play the ball e, na sexta vez que um atleta é derruba, a posse da bola troca de equipe. É a chamada “Regra dos 6 tackles”. Com isso, é comum após o 5º tackle a equipe com a posse da bola chutá-la;

Se a equipe defensora tocar na bola entre um play the ball e outro a contagem de tackles é zerada. Quando uma equipe com a posse de bola comete um erro de manuseio e a bola troca de posse o primeiro tackle é considerado “tackle zero” e a contagem se inicia apenas após ele;

Não há lineouts. A reposição da bola que saiu pela lateral é feita a partir de um scrum. Penais chutados para a lateral são cobrados com free kick;

Na prática, os scrums não possuem disputas, pois a equipe que introduz a bola na formação pode introduzi-la diretamente no pé de sua segunda linha. Porém, a equipe sem a bola pode tentar empurrar a formação para roubar a bola (o que é raro de acontecer);

Não existe o mark. Com isso, chutes no campo ofensivo são frequentes;

Um chute dado atrás da linha de 40 metros do campo de defesa que saia pela lateral após a linha de 20 metros do campo ofensivo é chamado de “40/20” e premia a equipe chutadora com a manutenção da posse da bola e com a contagem de tackles zerada;

A numeração dos atletas no League muda. Os números mais altos são para os forwards e os números menos são para a linha. O fullback é o camisa 1 e o pilar o 13, por exemplo;

Lista de campeões da NRL (desde 1998)

3 títulos – Melbourne Storm¹ e Brisbane Broncos

2 títulos – Manly Sea Eagles

1 título – Canterbury Buldogs, Cronulla Sharks, Penrith Panthers, Newcastle Knights, North Queensland Cowboys, St. George Illawarra Dragons, South Sydney Rabbitohs, Sydney Rabbitohs e Wests Tigers

Lista de campeões australianos (desde 1908)

21 títulos – South Sydney Rabbitohs

16 títulos – St. George Illawarra Dragons²

13 títulos – Sydney Roosters

12 títulos – Wests Tigers³

8 títulos – Canterbury Bulldogs e Manly Sea Eagles

6 títulos – Brisbane Broncos

4 títulos – Parramatta Eels

3 títulos – Melbourne Storm¹, Canberra Raiders e Newtown Jets

2 títulos – Penrith Panthers, Newcastle Knights e North Sydney Bears

1 título – Cronulla Sharks e North Queensland Cowboys

¹ Teve outros 2 títulos cassados

² Incluindo St. George Dragons

³ Incluindo Balmain Togers e Western Suburbs Magpies

Itálico – não joga mais a NRL