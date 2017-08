ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League, viveu sua antepenúltima rodada nesse fim de semana e mais quatro clubes garantiram classificação ao mata-mata. Brisbane Broncos, Sydney Roosters, Cronulla Sharks e Parramatta Eels se somaram ao Melbourne Storm como os cinco já garantidos nas finais e seguem brigando entre si para ver quem terminar no G4 do campeonato, que garantirá a vantagem de poder perder até um jogo no mata-mata – na NRL, os quatro primeiros colocados se enfrentarão na próxima fase e os vencedores irão diretamente às semifinais, ao passo que os perdedores terão uma segunda chance e jogarão uma repescagem para irem às semifinais duelando contra os vencedores dos confrontos entre os times classificados de quinto a oitavo lugares.

O Melbourne Storm é o único que já está garantido no G4, após vitória maiúscula sobre o lanterna Newcastle Knights. O Broncos se garantiu no mata-mata ao vencer o nono colocado St. George Illawarra Dragons, que ainda está na briga, uma vez que o Manly Sea Eagles, agora oitavo colocado, caiu contra o já eliminado Cantebrury Bulldogs, enquanto o North Queensland Cowboys, sétimo, perdeu em casa para o Cronulla Sharks, em duelo direto que classificou os Sharks, atuais campeões, à próxima fase. O Roosters avançou despachando o já eliminado Wests Tigers, ao passo que o Eels se garantiu com triunfo sobre o eliminado Gold Coast Titans. Por sua vez, o Penrith Panthers, sexto colocado, está muito próximo da vaga após vencer fora de casa e praticamente eliminou o décimo colocado Canberra Raiders, que tem apenas chances remotas de avançar.

Na Inglaterra, a Super League segue embolada em seu octogonal final e o destaque da vez foi o crescimento do Wigan Warriors.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NRL – Campeonato Australiano de Rugby League

Eels 30 x 08 Titans

Rabbitohs 36 x 18 Warriors

Broncos 24 x 12 Dragons

Knights 12 x 44 Storm

Roosters 22 x 18 Wests Tigers

Cowboys 16 x 26 Sharks

Raiders 22 x 26 Panthers

Bulldogs 30 x 16 Sea Eagles

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 22 40 Brisbane Broncos Brisbane 22 34 Sydney Roosters Sydney 22 34 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 22 32 Parramatta Eels Sydney 22 32 Penrith Panthers Sydney 22 30 North Queensland Cowboys Townsville 22 28 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 22 28 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 22 26 Canberra Raiders Canberra 22 24 South Sydney Rabbitohs Sydney 22 22 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 22 20 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 22 18 Gold Coast Titans Gold Coast 22 18 Wests Tigers Sydney 22 16 Newcastle Knights Newcastle 22 14

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull 18 x 46 Huddersfield

Wigan 42 x 06 Salford

Leeds 16 x 14 St. Helens

Castleford 45 x 20 Wakefield

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford 26 44 Leeds Rhinos Leeds 26 34 Hull FC Kingston-upon-Hull 26 31 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 26 28 St. Helens Saints St. Helens 26 27 Wigan Warriors Wigan 26 27 Salford Red Devils Salford 26 26 Huddersfield Giants Huddersfield 26 25

Vídeos

NRL



















Super League









Foto: Cronulla Sharks