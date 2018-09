ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano conheceu hoje qual será a grande final da NRL, a liga mais rica do mundo! Sydney Roosters e Melbourne Storm vão fazer final inédita em Sydney no próximo dia 30 após despacharem nas semifinais Cronulla Sharks e South Sydney Rabbitohs.

Campeão de 2017, o Storm alcançou sua terceira final consecutiva ao passar pelo campeão de 2016, o Cronulla Sharks, por convincentes 20 x 06, com todos os tries do time de Melbourne marcados no primeiro tempo. O primeiro foi de Brodie Croft e o veterano Billy Slater, aos 35 anos (melhor jogador do mundo em 2008), fez os outros 2 tries. Apenas aos 68′ Luke Lewis fez o try de honra dos Sharks.



Já o Sydney Roosters venceu jogo tenso contra seu arquirrival South Sydney Rabbitohs, no maior clássico de Sydney, por 12 x 04. Foram 3 tries a 0 a favor dos Roosters, que mostraram uma defesa feroz e intransponível. Daniel Tupou marcou o único try do primeiro tempo, com Adam Reynolds deixando tudo igual com 2 penais, 4 x 4. Mas a segunda etapa foi dos “Chooks”, com Blake Ferguson marcando try crucial para os Roosters aos 48′ no limite do in-goal e, com o jogo aberto e tenso até o fim, Paul Momirovski mergulhou para o try da vitória aos 70′, apanhando sobra em chupa para o in-goal. Jogaço que mantém os Roosters na busca por um título que não é seu desde 2013.



Canadenses e franceses poderão subir para a Super League inglesa

A Super League, a liga inglesa, poderá ser verdadeiramente internacional em 2019. Isso porque o octagonal de rebaixamento e promoção, o chamado The Qualifiers (que envolve os 4 últimos colocados da temporada regular da Super League e os 4 primeiros do RFL Championship, a 2ª divisão), está totalmente imprevisível.

A segunda divisão deste ano contou com 2 times de fora da Inglaterra, o novato Toronto Wolfpack, do Canadá, e o Toulouse Olympique, da França. E ambos chegarão à última rodada com chances de promoção. O Toronto venceu neste domingo o Widnes Vikings, rebaixando o oponente (que foi o pior da Super League) e, de quebra, pulando para o 3º lugar do Qualifiers, com apenas 1 rodada para o fim. Já o Toulouse Olympique venceu o Hull Kingston Rovers e se firmou na quinta posição. Os 3 primeiros colocados do Qualifiers garantirão vaga na Super League de 2019, enquanto o 4º e o 5º colocados farão um último jogo valendo a vaga final na primeira divisão. Na última rodada, o Toronto visitará o Leeds Rhinos, único já assegurado na próxima Super League, enquanto o Toulouse visitará o Salford Red Devils, que ainda corre risco. Correndo por fora ainda há o sexto colocado London Broncos (único time de Londres), que receberá o lanterna Halifax e poderá criar o caos na rodada final.

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, no Super 8s, o octagonal final, os duelos de semifinais já foram conhecidos restando ainda 1 rodada para o término da fase. O St. Helens Saints nas semis o Warrington Wolves, enquanto o Wigan Warriors medirá forças com o Castleford Tigers.

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Semifinais

Melbourne Storm 22 x 06 Cronulla Sharks, em Melbourne

Sydney Roosters 12 x 04 South Sydney Rabbitohs, em Sydney

Final – dia 30 de setembro

Sydney Roosters x Melbourne Storm, em Sydney

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Super 8s

Warrington 14 x 34 St. Helens

Hull 20 x 26 Catalans

Castleford 42 x 10 Wakefield

Huddersfield 06 x 13 Wigan

The Qualifiers

Toronto 20 x 12 Widnes

London 11 x 08 Salford

Toulouse 34 x 23 Hull KR

Halifax 44 x 54 Leeds

Clubes Cidade Jogos Pontos Super 8s St. Helens Saints St. Helens 29 50 Wigan Warriors Wigan 29 44 Castleford Tigers Castleford 29 41 Warrington Wolves Warrington 29 35 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 29 27 Huddersfield Giants Huddersfield 29 27 Catalans Dragons Perpignan (França) 29 23 Hull FC Kingston-upon-Hull 29 22 The Qualifiers Leeds Rhinos Leeds 6 10 Salford Red Devils Salford 6 8 Toronto Wolfpack Toronto (Canadá) 6 8 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 6 8 Toulouse Olympique Toulouse (França) 6 6 London Broncos Londres 6 6 Widnes Vikings Widnes 6 2 Halifax RLFC Halifax 6 0

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?