ARTIGO COM VÍDEOS – Foi um verdadeiro espetáculo. Com o Aviva Stadium abarrotado, a torcida de Dublin festejou neste sábado o ano da hegemonia do Leinster, pois os azuis da Irlanda pela primeira vez na história conquistaram tanto o título da Champions Cup como do PRO14 na mesma temporada, que ainda contou com o título da Irlanda no Six Nations.

Para erguer sua quinta taça do PRO14/Liga Celta e se tornar o maior vencedor da liga, o Leinster travou uma batalha de arrepiar com os galeses dos Scarlets, campeões de 2017. O jogo não desapontou, com os vermelhos de Llanelli vendendo caro uma derrota por 40 x 32.

O jogo começou bem disputado, com Halfpenny (confirmado de última hora nos Scarlets) e Jonny Sexton trocando 2 penais para cada lado. Aos 24′, Sexton deixou os irlandeses na frente com outro penal e aos 29′ o Leinster conquistou seu primeiro try em jogada muito bem trabalhada de 20 fases, com Devin Toner rompendo para cravar no in-goal.



Os galeses não se intimidaram e devolveram com try de McNicholl aos 34′, com boa sequência de infiltrações e apoio do ataque galês. 14 x 11;



A reação vermelha, todavia, sofreu um duro golpe nos instantes finais do primeiro tempo, com o Leinster mantendo a bola viva por 2 minutos até o neozelandês Lowe, após lateral, apanhando passe ligeiro de Sexton para mergulhar no in-goal. 21 x 11.



Os Scarlets precisavam responder rapidamente na segunda etapa para seguirem firmes na luta pela virada, dominando o duelo territorialmente, mas sem conseguir passar pela defesa azul. O golpe decisivo veio aos 50′, com Sean Cronin cravando o try irlandês. E, aos 58′, em contra-ataque, o jovem Larmour cravou o try decisivo, alargou a vantagem de forma irreversível. Conan ainda guardou mais um try aos 68′, mas no fim os Scarlets reagiram com brio, com tries de Kruger e McNicholl (hat-trick). Fim de papo, 40 x 32 para o Leinster, clínico e implacável: o melhor da Europa em 2017-18, sem dúvida.





40 32

Lista de campeões do PRO14/Liga Celta

5 títulos – Leinster

4 títulos – Ospreys

3 títulos – Munster

2 títulos – Scarlets

1 título – Glasgow, Connacht e Ulster

Títulos por país

10 títulos – Irlanda

6 títulos – Gales

1 título – Escócia