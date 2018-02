A Série Mundial de Sevens masculina retorna nesta semana! Las Vegas, nos Estados Unidos, receberá entre sexta e domingo os melhores jogadores do seven-a-side mundial para a quinta etapa do circuito 2017-18! Oficialmente, a temporada chegará à sua metade e ficará claro quem realmente está na luta pela taça – e quem deverá brigar contra a degola.

Todos os jogos poderão ser assistidos ao vivo pelo site do World Rugby e pelo Facebook do circuito. As partidas serão no tradicional Sam Boyd Stadium, com 36 mil lugares.

O que esperar do torneio?

Vamos a alguns fatos e análises importantes:

Já se passaram 4 torneios nesta temporada e já tivemos 4 campeões diferentes: África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Fiji;

Essas 4 seleções já despontaram como as principais candidatas ao título geral, mas são os Boks sul-africanos que mais estão impressionando pela constância. A líder África do Sul já abriu 10 pontos de frente sobre a vice Nova Zelândia!;

O Grupo A tem Fiji como amplo favorito, com Quênia e França correndo pela segunda vaga, ambos muito inconstantes nesta temporada e sem brilho. A Rússia é a quarta força e segue deseperada contra o rebaixamento;

O Grupo B terá briga boa, com a África do Sul defendendo o favoritismo, mas com a Inglaterra buscando agarrar sua chance de reabilitação. Canadá e Gales, inconstantes – mas perigisamente imprevisíveis – correm por fora;

terá briga boa, com a África do Sul defendendo o favoritismo, mas com a Inglaterra buscando agarrar sua chance de reabilitação. Canadá e Gales, inconstantes – mas perigisamente imprevisíveis – correm por fora; Artilheiro da temporada, o sul-africano Seabelo Senatla não estará no grupo dos Boks, atuando agora no Super Rugby;

O Grupo C é encabeçado pela Austrália, que provou seu valor em casa, mas ainda tem que mostrar ser regularmente competitiva para passar a ingressas a lista de candidatas a título geral. Samoa e Estados Unidos competem fortes contra os australianos, sendo que os EUA jogam em casa e têm atletas bons o bastante até para sonharem com o título da etapa. A Espanha é a quarta força;

O Grupo D tem como a favorita a Nova Zelândia, que, mesmo passando por renovação, mostrou evolução nesta temporada e voltou a brigar por título, correndo contra o tempo para alcançar os Boks. Escócia e Argentina brigam pela classificação, com os Pumas já tendo uma final e uma semifinal no currículo da temporada. O convidado Uruguai – sem os atletas do Americas Rugby Championship – completa a chave;

Mas os EUA também têm um craque para ser assistido: Perry Baker, melhor jogador do mundo de sevens em 2017, que já está em 5º lugar da temporada em número de tries;

Mas os EUA também têm um craque para ser assistido: Perry Baker, melhor jogador do mundo de sevens em 2017, que já está em 5º lugar da temporada em número de tries;

A África do Sul lidera o circuito também como o melhor ataque. Já o time com mais tackles aplicados é a Nova Zelândia.

Las Vegas Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – 2 a 4 de março

Grupo A: Fiji, Quênia, França e Rússia

Grupo B: África do Sul, Inglaterra, Canadá e Gales

Grupo C: Austrália, Samoa, Estados Unidos e Espanha

Grupo D: Nova Zelândia, Escócia, Argentina e Uruguai

Sexta-feira, dia 02 de março / Sábado, dia 03 de março

Das 20h00 às 02h00, hora de Brasília

Escócia x Argentina

Nova Zelândia x Uruguai

Quênia x França

Fiji x Rússia

Samoa x Estados Unidos

Austrália x Espanha

Inglaterra x Canadá

África do Sul x Gales

Escócia x Uruguai

Nova Zelândia x Argentina

Quênia x Rússia

Fiji x França

Samoa x Espanha

Austrália x Estados Unidos

Inglaterra x Gales

África do Sul x Canadá

Sábado, dia 03 de março

Das 16h30 às 23h58, hora de Brasília

Argentina x Uruguai

Nova Zelândia x Escócia

França x Rússia

Fiji x Quênia

Estados Unidos x Espanha

Austrália x Samoa

Canadá x Gales

África do Sul x Inglaterra

+ Quartas de final

Domingo, dia 04 de março

Das 16h00 às 22h00, hora de Brasília

Semifinais + Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 79 22 19 19 19 Nova Zelândia 69 19 22 13 15 Fiji 62 15 13 12 22 Austrália 60 13 8 22 17 Argentina 48 5 19 17 7 Inglaterra 47 17 10 10 10 Estados Unidos 36 1 12 15 8 Quênia 35 10 3 10 12 Samoa 35 12 5 5 13 França 29 8 10 8 3 Canadá 28 5 15 3 5 Escócia 23 10 1 2 10 Gales 17 3 5 7 2 Espanha 16 7 7 1 1 Rússia 8 1 1 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.