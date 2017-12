ARTIGO COM VÍDEO – O Rugby League tem seus donos, mas também tem seus competidores. Pela 11ª vez na história – e pela 8ª vez em suas últimas 9 edições – o título da Copa do Mundo de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, ficou nas mãos da Austrália, a potência hegemônica da modalidade. Porém, o título deste sábado não foi nada fácil. A Inglaterra, campeã pela última vez em 1972, deu o sangue para reaver o troféu e acabou caindo no detalhe no estádio de Lang Park, em Brisbane, quase produzindo um grande choque em solo australiano. 6 x 0 para os Kangaroos foi o placar final de um verdadeiro épico.

O placar (1 try a 0) revela apenas o quão duro foi o jogo fisicamente e como foi parelha e disputa, na qual, apesar do placar baixo, não faltou emoção. O primeiro tempo foi de domínio territorial australiano e o try não tardou, com Boyd Cordner, aos 16′, finalizando rápida troca de passes, iniciada com Cameron Smith mudando direção do ataque e com o espaço sendo criado por Michael Morgan.

O try parecia que inauguraria uma partida recheada de tries, mas não foi o que ocorreu. Os Lions fecharam a porta, seguraram os Kangaroos até o intervalo e no segundo tempo fizeram uma partida grandiosa, apresentando maior volume de jogo e pressionando a Austrália como podiam. Mas, o try do empate teimou em não sair. No fim, Jermaine McGillvary arrancou e a chance do try apareceu para Watkins, mas Josh Dugan efetuou o tackle da vitória australiana. 6 x 0 e um título que coroou provavelmente o fim da era dos imortais Billy Slater, Cooper Cronk e Cameron Smith com a camisa dos Kangaroos.

O australiano Valentine Holmes acabou o torneio como o maior artilheiro de tries, em um total de 12 tries.

Em 2021, a Inglaterra terá em casa a chance de quebrar o jejum, quando receberá o Mundial.

06 00

Austrália 06 x 00 Inglaterra, em Brisbane

Austrália

Try: Cordner

Conversão: Smith (1)

1 Billy Slater, 2 Dane Gagai, 3 Will Chambers, 4 Josh Dugan, 5 Valentine Holmes, 6 Michael Morgan, 7 Cooper Cronk, 8 Aaron Woods, 9 Cameron Smith (c), 10 David Klemmer, 11 Boyd Cordner, 12 Matt Gillett, 13 Josh McGuire;

Interchanges: 14 Wade Graham, 15 Jordan McLean, 16 Reagan Campbell-Gillard, 17 Tyson Frizell;

Inglaterra

1 Gareth Widdop, 2 Jermaine McGillvary, 3 Kallum Watkins, 4 John Bateman, 5 Ryan Hall, 6 Kevin Brown, 7 Luke Gale, 8 Chris Hill, 9 James Roby, 10 James Graham, 11 Sam Burgess, 12 Elliott Whitehead, 13 Sean O’Loughlin (c);

Interchanges: 14 Alex Walmsley, 15 Thomas Burgess, 16 Ben Currie, 17 Chris Heighington;

Lista de campeões

Ano(s) Sede(s) Campeão Vice campeão Observações 1954 França Grã Bretanha França 4 países participantes, incluindo Austrália e Nova Zelândia 1957 Austrália Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1960 Inglaterra Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1968 Austrália e Nova Zelândia Austrália França Mesmos 4 participantes 1970 Inglaterra Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1972 França Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1975 Jogos em todos os países Austrália Inglaterra 5 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales 1977 Austrália e Nova Zelândia Austrália Grã Bretanha 4 participantes, com a volta da Grã Bretanha 1985-1988 Jogos em todos os países Austrália Nova Zelândia 5 seleções, com a Papua Nova Guiné estreando. Formato de todos contra todos, turno e returno, com jogos ao longo de 4 anos 1989-1992 Jogos em todos os países Austrália Grã Bretanha Mesmo formato e equipes de 85-88 1995 Inglaterra Austrália Inglaterra 10 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales definitivamente. Estreias de Fiji, Samoa, Tonga e África do Sul 2000 Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França Austrália Nova Zelândia 16 participantes. Estreias de Escócia, Irlanda, Ilhas Cook, Rússia e Líbano 2008 Austrália Nova Zelândia Austrália 10 participantes. 1º título da Nova Zelândia 2013 Inglaterra e Gales Austrália Nova Zelândia 14 participantes. Estreias da Itália e dos Estados Unidos 2017 Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné Austrália Inglaterra 14 participantes (mesmo formato de 2013). Novo ciclo de 4 anos instituído 2021 Inglaterra - - 16 participantes Lista de campeões Títulos Vices Austrália 11 3 Grã Bretanha/Inglaterra 3 6 Nova Zelânda 1 3 França 0 2

Resultados de 2017

Dia Local Time Placar X Placar Time Grupo/Fase 27/10/2017 Melbourne (Austrália) AUSTRÁLIA 18 X 04 INGLATERRA Grupo A 28/10/2017 Auckland (Nova Zelândia) NOVA ZELÂNDIA 38 X 08 SAMOA Grupo B 28/10/2017 Port Moresby (Papua Nova Guiné) PAPUA NOVA GUINÉ 50 X 06 GALES Grupo C 28/10/2017 Townsville (Austrália) FIJI 58 X 12 ESTADOS UNIDOS Grupo D 29/10/2017 Cairns (Austrália) IRLANDA 36 X 12 ITÁLIA Grupo C/Grupo D 29/10/2017 Cairns (Austrália) ESCÓCIA 04 X 50 TONGA Grupo B 29/10/2017 Canberra (Austrália) FRANÇA 18 X 29 LÍBANO Grupo A 03/11/2017 Canberra (Austrália) AUSTRÁLIA 52 X 06 FRANÇA Grupo A 04/11/2017 Sydney (Austrália) INGLATERRA 29 X 10 LÍBANO Grupo A 04/11/2017 Christchurch (Nova Zelândia) NOVA ZELÂNDIA 74 X 06 ESCÓCIA Grupo B 04/11/2017 Hamilton (Nova Zelândia) SAMOA 18 X 32 TONGA Grupo B 05/11/2017 Port Moresby (Papua Nova Guiné) PAPUA NOVA GUINÉ 14 X 06 IRLANDA Grupo C 05/11/2017 Townsville (Austrália) ITÁLIA 46 X 00 ESTADOS UNIDOS Grupo D 05/11/2017 Townsville (Austrália) FIJI 72 X 06 GALES Grupo C/Grupo D 10/11/2017 Canberra (Austrália) FIJI 38 X 10 ITÁLIA Grupo D 11/11/2017 Sydney (Austrália) AUSTRÁLIA 34 X 00 LÍBANO Grupo A 11/11/2017 Cairns (Austrália) SAMOA 14 X 14 ESCÓCIA Grupo B 11/11/2017 Hamilton (Nova Zelândia) NOVA ZELÂNDIA 22 X 28 TONGA Grupo B 12/11/2017 Perth (Austrália) GALES 06 X 34 IRLANDA Grupo C 12/11/2017 Perth (Austrália) INGLATERRA 36 X 06 FRANÇA Grupo A 12/11/2017 Port Moresby (Papua Nova Guiné) PAPUA NOVA GUINÉ 64 X 00 ESTADOS UNIDOS Grupo C/Grupo D 17/11/2017 Darwin (Austrália) AUSTRÁLIA 46 X 00 SAMOA Quartas de final 18/11/2017 Christchurch (Nova Zelândia) TONGA 24 X 22 LÍBANO Quartas de final 18/11/2017 Wellington (Nova Zelândia) NOVA ZELÂNDIA 02 X 04 FIJI Quartas de final 19/11/2017 Melbourne (Austrália) INGLATERRA 36 X 06 PAPUA NOVA GUINÉ Quartas de final 24/11/2017 Brisbane (Austrália) AUSTRÁLIA 54 X 06 FIJI Semifinal 25/11/2017 Auckland (Nova Zelândia) TONGA 18 X 20 INGLATERRA Semifinal 02/12/2017 Brisbane (Austrália) AUSTRÁLIA 06 X 00 INGLATERRA FINAL

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

