A Major League Rugby – a liga profissional da América do Norte – terá nova expansão em 2020, com as entrada já confirmadas de um time em Boston (o New England Free Jacks), um em Washington e um em Atlanta.

O time de Washington ganhou nesta semana nome e brasão. A equipe se chamará Old Glory DC e precisará agora encontrar uma casa, pois ainda não tem acordo com nenhum estádio local. Porém, o entusiasmo é grande na capital dos EUA, com 1mil ingressos já sendo reservados para 2020.

Resta apenas Atlanta revelar sua identidade.