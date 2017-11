Ontem a África do Sul foi indicada pelo conselho da Rugby World Cup Limited, a organização da Copa do Mundo de Rugby, como a sede da Copa do Mundo de 2023, ganhando a primeira etapa do processo seletivo contra França e Irlanda. A eleição final será feita pela conselho da World Rugby no dia 15 de novembro, mas a África do Sul já está muito próxima de voltar a receber o Mundial pela primeira vez desde 1995.

A pergunta do fã de rugby é: se a África do Sul for confirmada como sede, onde serão as partidas? A candidatura sul-africana tem 8 estádios, em 7 cidades diferentes. Todos eles foram usados na Copa do Mundo de Futebol de 2010 e têm mais de 40 ml lugares, prometendo fazer do Mundial de 2023 o de maior média de público da história.

Confira os palcos:

FNB Stadium “Soccer City” – Soweto Joanesburgo – 94 mil lugares

Final, quartas de final e fase de grupos

Ellis Park – Joanesburgo – 62 mil lugares

3º lugar, semifinal, quartas de final e fase de grupos

Cape Town Stadium – Cidade do Cabo – 55 mil lugares

Semifinal, quartas de final e fase de grupos

Moses Mabhida Stadium – Durban – 54 mil lugares

Quartas de final e fase de grupos

Loftus Versfeld Stadium – Pretória – 52 mil lugares

Fase de grupos

Nelson Mandela Bay Stadium – Port Elizabeth – 48 mil lugares

Fase de grupos

Free State Stadium – Bloemfontein – 46 mil lugares

Fase de grupos

Mbombela Stadium – Nelspruit – 41 mil lugares

Fase de grupos

Foto: 1995 – Gallo Images