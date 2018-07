A World Rugby – a federação internacional – confirmou as emissoras de TV que transmitirão pelo planeta a Copa do Mundo de Sevens. E, infelizmente, a competição não terá transmissão pela TV para o Brasil. Mas, todos os jogos estão disponíveis AO VIVO no app do Mundial (com direito a realidade virtual dos bastidores do torneio), no site e Facebook da competição!

Estádio pronto!

O palco da Copa do Mundo de Sevens está sendo transformado. Até o fim de semana, o AT&T Park, casa do San Francisco Giants, de Beisebol, estava sendo usado para a MLB, mas agora passa pelas adaptações necessárias para receber o rugby. Uma transformações e tanto de um esporte jogado em um caso de beisebol, com seu formato singular, para o campo retangular do rugby.

Turning baseball into rugby. @ATTPark is being transformed to host the biggest rugby sevens tournament ever on US soil.

— Rugby World Cup Sevens (@WorldRugby7s) 17 de julho de 2018