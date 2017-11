ARTIGO COM VÍDEOS – Falta pouco para conhecermos todos os classificados à Copa do Mundo de Sevens de 2018. Nesse fim de semana, além do Sul-Americano Feminino, o seven-a-side internacional foi movimentado em Suva, capital de Fiji, com as disputas do Oceania Sevens, o campeonato da Oceania, também valendo vaga na Copa do Mundo tanto no masculino como no feminino.

Entre os homens, Fiji, Nova Zelândia, Samoa e Austrália não jogavam por vaga no Mundial, por já estarem assegurados, mas foram essas seleções, as potências da região, que dominaram o torneio, fazendo as semifinais, e Fiji saiu com o título, vencendo os All Blacks por 26 x 00 na decisão. Na luta pela última vaga do continente na Copa do Mundo, enquanto Tonga decepcionou, a Papua Nova Guiné falou mais alto, derrotando as Ilhas Cook no jogo decisivo de 5º lugar. Papua e Cook ainda representarão a Oceania no Hong Kong Sevens de 2018, a segunda divisão da Série Mundial. Também em disputa, a Papua pegou a última vaga do continente nos Jogos da Commonwealth de 2018, a Olimpíada do antigo Império Britânico.







Entre as mulheres, a história foi a mesma, com a Papua festejando duplamente. Já garantidas no Mundial, Nova Zelândia, Austrália e Fiji acabaram com os 3 primeiros lugares, com a finalzona entre Black Ferns neozelandesas e Pearls australianas terminando com vitória da Nova Zelândia por 12 x 05. A Papua Nova Guiné ficou em 3º lugar, ficando acima as Ilhas Cook na disputa direta e abocanhando a vaga remanescente na Copa do Mundo e a única vaga da Oceania no torneio feminino de Hong Kong.



Agora, resta somente a América do Norte definir suas vagas masculina e feminina, nos dias 25 e 26 de novembro, e a América do Sul ter seu classificado masculino, em janeiro. A Copa do Mundo de Sevens de 2018 ocorrerá em julho em São Francisco,n os Estados Unidos.

Oceania Sevens – em Suva, Fiji

Masculino

Grupo A: 1 Fiji, 2 Samoa Americana, 3 Nova Caledônia

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Ilhas Cook, 3 Nauru

Grupo C: 1 Austrália, 2 Tonga, 3 Ilhas Salomão

Grupo D: 1 Samoa, 2 Papua Nova Guiné, 3 Vanuatu, 4 Tuvalu

Quartas de final

Austrália 22 x 21 Papua Nova Guiné

Nova Zelândia 58 x 00 Samoa Americana

Samoa 45 x 00 Tonga

Fiji 57 x 00 Ilhas Cook

Semifinais de 5º a 8º

Papua Nova Guiné 22 x 07 Samoa Americana

Tonga 05 x 12 Ilhas Cook

Semifinais

Nova Zelândia 31 x 00 Austrália

Fiji 17 x 07 Samoa

Decisão de 5º lugar

Papua Nova Guiné 32 x 00 Ilhas Cook

Final

Fiji 26 x 00 Nova Zelândia

Classificação final

1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Austrália e Samoa, 5 Papua Nova Guiné (classificada à Copa do Mundo e ao Hong Kong 7s), 6 Ilhas Cook (classificadas ao Hong Kong 7s), 7 Samoa Americana e Tonga, 9 Nova Caledônia e Ilhas Salomão, 11 Nauru e Vanuatu, 13 Tuvalu;

Feminino



Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Papua Nova Guiné, 3 Ilhas Cook, 4 Taiti

Grupo B: 1 Austrália, 2 Fiji, 3 Samoa, 4 Tonga

Semifinais

Austrália 25 x 07 Papua Nova Guiné

Nova Zelândia 24 x 00 Fiji

Decisão de 3º lugar

Fiji 39 x 00 Papua Nova Guiné

Final

Nova Zelândia 12 x 05 Austrália

Classificação final

1 Nova Zelândia, 2 Austrália, 3 Fjii, 4 Papua Nova Guiné, 5 Samoa e Ilhas Cook, 7 Tonga e Taiti;

Foto: Papua x Cook – Oceania Rugby