Para quem vibrou em 2017 com a Copa do Mundo de Rugby League, fica a pergunta: quais os eventos internacionais de 2018 do Rugby League, o rugby de 13 jogadores?

Após um ano de Mundial, o League terá muitas mudanças em seu calendário de jogos entre seleções, que será bastante reduzido. O tradicional ANZAC Test, o jogo anual entre Austrália e Nova Zelândia, que ocorria todo ano no meio da temporada, foi transferido para o fim do ano, após a final da NRL australiana. Com isso, os Kangaroos (a seleção australiana) campeões mundiais só voltarão a entrar em campo em outubro. E será apenas um jogo para eles, contra a Nova Zelândia, em solo neozelandês – ainda a confirmar.

O antigo Four Nations, competição que era disputa no período entre os Mundiais envolvendo Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e mais uma seleção foi extinto e para seu lugar no fim do ano serão disputadas giras. Em 2018, a Nova Zelândia viajará à Inglaterra para 3 partidas entre outubro e novembro, com os dois gigantes voltando a duelar pela primeira vez desde 2016, já que os Kiwis foram eliminados prematuramente no último Mundial. Com isso, 2018 terá apenas 4 grandes jogos entre seleções de ponta em outubro e novembro: Nova Zelândia x Austrália 1 vez e Nova Zelândia x Inglaterra 3 vezes.

Em 2019, a gira será da seleção britânica, que voltará a ser formada para visitar Austrália e Nova Zelândia. E em 2020 a Austrália visitará a Inglaterra. Em 2021, a Copa do Mundo será o grande evento.

No mundo dos clubes, a Austrália terá também uma pré temporada sem o Auckland Nines, que também foi extinto. Vale lembrar que o Rugby League conta com duas grandes ligas: a NRL australiana (que conta com um clube neozelandês) e a Super League inglesa (que conta com um clube francês). Logo no começo dela, tem o Mundial de Clubes, opondo o campeão da NRL e o campeão da Super League.

A Super League começa em fevereiro e se encerra em outubro, enquanto a NRL larga em março e acaba em setembro. Os ingleses ainda contam com a tradicional Challenge Cup, a Copa da Inglaterra, enquanto os australianos têm seu State of Origin, o confronto de três partidas entre as seleções dos estados de Queensland e Nova Gales do Sul.

Fevereiro

01 – Início da Super League

16 – World Club Challenge (Mundial de Clubes) – Melbourne Storm x Leeds Rhinos, em Melbourne

Março

08 – Início da NRL

Junho

06 – State of Origin – Jogo 1, em Melbourne

24 – State of Origin – Jogo 2, em Sydney

Julho

11 – State of Origin – Jogo 3, em Brisbane

Agosto

25 – Final da Challenge Cup, em Londres

Setembro

30 – Final da NRL, em Sydney

Outubro

06 – Final da Super League, em Manchester

13 (a confirmar) – Nova Zelândia x Austrália (local a definir)

27 – Inglaterra x Nova Zelândia, em Hull

Novembro

03 – Inglaterra x Nova Zelândia, em Liverpool

11 – Inglaterra x Nova Zelândia, em Leeds

Foto: Inglaterra x Nova Zelândia, 2016 – RFL