Neste mês, a cidade colombiana de Santa Marta está recebendo a edição 2017 dos Jogos Bolivarianos, a olimpíada do norte e oeste da América do Sul, realizados a cada quatro anos. Nesta edição, o rugby sevens estreou no evento, com um campo sintético exclusivo para a bola oval sendo inaugurado na cidade.

O sevens foi disputado de segunda, dia 20, a quarta, dia 22, com os torneios masculino e feminino correndo juntos. A competição masculina tinha valor extra, pois o melhor classificado entre Paraguai, Peru e Venezuela garantiria sua classificação ao Circuito Sul-Americano de Sevens, que acontecerá em janeiro de 2018, com as disputas dos torneios de Punta del Este (dias 6 e 7) e Viña del Mar (13 e 14).

No torneio masculino dos Jogos Bolivarianos, o Chile confirmou seu favoritismo abocanhando a medalha de ouro, enquanto o Paraguai conseguiu sua meta e se garantiu no circuito. A Colômbia acabou com o bronze, frustrando sua torcida que esperava mais. Chilenos e colombianos não competiam por vaga no Circuito Sul-Americano pois já estavam assegurados. Assim, Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai jogarão em janeiro pelas vagas na Copa do Mundo de Sevens e no Hong Kong Sevens.

Entre as mulheres, o título ficou, como esperado, com a Colômbia, com o Paraguai ficando com a prata e o Peru com o bronze.

Masculino

1ª fase

Colômbia 47 x 00 Peru

Paraguai 27 x 00 Venezuela

Chile 40 x 00 Peru

Colômbia 07 x 17 Paraguai

Paraguai 12 x 20 Peru

Chile 38 x 00 Venezuela

Peru 00 x 19 Venezuela

Chile 24 x 00 Colômbia

Colômbia 12 x 17 Venezuela

Chile 29 x 07 Paraguai

Semifinais

Chile 26 x 05 Colômbia

Paraguai 19 x 05 Venezuela

Disputa do Bronze

Colômbia 12 x 05 Venezuela

Final

Chile 24 x 05 Paraguai

Classificação final: 1 Chile (ouro), 2 Paraguai (prata), 3 Colômbia (bronze), 4 Venezuela, 5 Peru;

Feminino

Colômbia 33 x 00 Venezuela

Paraguai 15 x 21 Peru

Peru 00 x 38 Colômbia

Venezuela 17 x 24 Paraguai

Colômbia 35 x 05 Paraguai

Peru 14 x 12 Venezuela

Semifinais

Colômbia 33 x 00 Venezuela

Paraguai 30 x 00 Peru

Disputa do Bronze

Peru 21 x 07 Venezuela

Final

Colômbia 19 x 05 Paraguai

Classificação final: 1 Colômbia (ouro), 2 Paraguai (prata), 3 Peru (bronze), 4 Venezuela;

Foto: URP – Paraguai