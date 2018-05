ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de decisões na Itália, com os jogos de volta das semifinais do Eccellenza, o Campeonato Italiano, que qualificaram Calvisano e Petrarca Padova à grande final.

Num jogo muito emocionante, com muito trabalho para o TMO (chamado 5 vezes pelo juiz), Calvisano derrotou o Rovigo com um drop goal nos acréscimos, assegurando a classificação do time lombardo. Os “Bersaglieri” tinham a tarefa de administrar os 3 pontos de vantagem conseguidos no jogo de Ida 12×9. No primeiro tempo, aos 13’ abriram o placar os lombardos com Novillo (3×0), mas, aos 22’, Van Niekerk cravou o primeiro try dos vênetos (3×7). Aos 26’, Balocchi cruzou o in-goal para Calvisano (8×7) e aos 29’ Majstorovic devolveu com try para Rovigo (8×12). Nos acréscimos, outro penal de Novillo manda os times ao descanso em 11×12 para os visitantes, com a qualificação nas mãos dos vênetos.

De volta ao campo, Calvisano impôs o jogo e aos 46’ Novillo cruzou a linha e marcou o try lombardo (18×12) , esquentando o jogo. Mas, aos 54’, os “Bersaglieri” retomam a passagem pela final com o try de Barìon (18×17). Depois os penais de Novillo e Mantelli (21×20) a 6 minutos da fim viraram o placar para Calvisano, com Rovigo fazendo tudo para defender a classificação. Porém, nos acréscimos, os lombardos, com uma série de pick and go, chegaram perto da linha do gol e a bola foi para Novillo, que acertou o grop-Gol 24×20 agregado 33×32. Como dizem no Veneto “Per um punto Martin perse la Cappa” (Para um ponto Martin perdeu o casaco) Rovigo fica em Calvisano e os anfitriões vai para Padova.



Na outra semifinal a tarefa era difícil pelos “Policias” do Fiamme Oro para recuperar a derrota do jogo de ida contra os anfitriões do Petrarca. No primeiro tempo o jogo foi muito equilibrado com no fim os Policias na frente (3×5). Até o 70’ o jogo estava em empate (10×10), com os romanos que não se aproveitaram de uma superioridade numérica per 19’ por dois cartões amarelos sofridos pelos venetos. Nos últimos 10’ os “pretos” do Petrarca fizeram o jogo e marcaram dois tries fechando o placar 24×10.



Final do Campionato Eccellenza : 19 de maio de 2018 em Padova

Petrarca Padova – Calvisano

Nas semifinais da Serie A, a segunda divisão, nos jogos de Ida, vitória do Lyons Piacenza e CUS Genova.

Eccellenza – Campeonato Italiano

Semifinais – Jogos de Volta

Petrarca Padova 24 x 10 Fiamme Oro – agregado: 60 x 37

Calvisano 24 x 20 Rovigo – agregado: 33 x 32

Final – dia 19 de maio



Petrarca Padova x Calvisano, em Padova

Serie A – 2ª divisão do Campeonato Italiano

Semifinais jogo de ida

Verona 17×23 Lyons Piacenza

Cus Genova 25×17 Valsugana

Escrito por: Giorgio Vuerich