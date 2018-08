O jornal australiano Sydney Morning Herald, um dos principais do país, trouxe uma matéria interessante nesta semana que envolve dois importantes personagens do mundo do rugby: o argentino Agustín Pichot, vice presidente do World Rugby (a federação internacional), e Andrew “Twiggy” Forrest, bilionário australiano da mineração e principal investidor do Western Force, time australiano que foi excluído do Super Rugby após a temporada 2017.

Depois da exclusão do Force, Twiggy anunciou que buscaria alternativas e entrou em rota de colisão com a Rugby Australia (a federação australiana). Uma das propostas do bilionário é a criação em breve do Indo-Pacific Rugby Championship, uma competição para o Force enfrentar times asiáticos e das Ilhas do Pacífico, que foi anunciada com pompa, mas que já tem quase um ano sem notícias, com seu site sendo desativado, sugerindo que o projeto não avançou. No momento, Twiggy está promovendo apenas a World Series Rugby, (WSR) uma série de amistosos do Force contra times da Ásia e do Pacífico.

Porém, Twiggy está de olho em outra competição pelo visto: a futura Liga Sul-Americana, que está prometida para 2020 e tem como um de seus “cabeças” Pichot. A notícia intrigante é que uma das empresas de mineração de Twiggy, a Fortescue South America, que tem grande interesse em explorar cobre na província argentina de San Juan, acaba de anunciar ninguém menos que Pichot como presidente e diretor da companhia na América do Sul. San Juan, aliás, foi palco em junho de um dois duelos entre Pumas e Gales. Com isso, uma das especulações é de que Twiggy poderia investir em alguma franquia argentina da Liga Sul-Americana, potencialmente em San Juan. Mas nada de concreto ainda foi revelado.

Segundo o jornal australiano, o anúncio da Fortescue foi muito mal recebido na Rugby Australia, que entendeu a participação de Pichot na empresa de Twiggy como conflito de interesses.

A volta do Pampas XV?

Enquanto isso, a União Argentina de Rugby (UAR) parece tentar se reaproximar da South Africa Rugby (a federação sul-africana) As dificuldades enfrentadas pelos Jaguares em suas primeiras temporadas de Super Rugby e a insatisfação argentina com o rendimento da Argentina XV levaram a UAR a procurar os sul-africanos para colocar em campo na Currie Cup em 2019 um time argentino.

A Currie Cup é o Campeonato Sul-Africano, disputado no segundo semestre após o Super Rugby. Entre 2010 e 2013 (4 temporadas ao todo), a Argentina teve uma equipe sua de desenvolvimento, o Pampas XV, disputando a Vodacom Cup, atual Super Challenge, torneio sul-africanos que envolve no primeiro semestre os times da Currie Cup. O Pampas XV foi o embrião para a fundação dos Jaguares e inclusive foi campeão da Vodacom Cup em 2011.

Não deverá haver conflito com a Liga Sul-Americana a partir de 2020, pois ela deverá ser disputada no primeiro semestre em paralelo com o Super Rugby.