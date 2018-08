Nesse domingo, dia 26 de agosto, será dado o pontapé inicial para o Americas Rugby Challenge, a 2ª divisão das Américas, envolvendo Colômbia, Paraguai, México e Guiana.

O torneio é embrionário, com 4 seleções se enfrentando em sede única – Medellín, na Colômbia – e sem valer promoção para a divisão principal. A competição será o primeiro passo para o alargamento dos torneios de seleções nas Américas, sendo muito aguardado pelos países participantes.

No papel, pelo Ranking Mundial e pela tradição, o Paraguai é o favorito, ocupando o 38º lugar do mundo. Os Yakarés terão o comando do técnico argentino Raúl Pérez, ex Jaguares, e venceram a Colômbia em 2018 por 28 x 26 no Sul-Americano. Porém, é justamente o último jogo do Sul-Americano que preocupa os paraguaios, pois a vitória ocorreu em Assunção e de virada, com a Colômbia saindo na frente. O equilíbrio anima os Tucanos, que agora têm a vantagem do mando de jogo e podem se considerar tão favoritos quanto os paraguaios, vivendo um rápido crescimento. A Colômbia ocupa a 43ª colocação do Ranking e tem um duro tabu a quebrar: jamais na história venceu os Yakarés. Será que é a hora?

Correndo por fora, o México é, pelo Ranking, a 4ª força, em 53º lugar, atrás da Guiana, a 46ª do mundo. Mas Las Serpientes mexicanas vem evoluindo e no último confronto com a Guiana, em 2016, venceram, entrando com expectativas maiores para o torneio. Os Golden Jaguars da Guiana são os azarões da competição.

- Continua depois da publicidade -

Para a primeira rodada, os dois duelos são inéditos, mostrando o pioneirismo do torneio. Paraguai e México é o duelo que mais chama a atenção, colocando realmente à prova os mexicanos, que têm atualmente um calendário mais fraco e menos desafiador que o dos paraguaios, acostumados a jogos de maior nível. Já o Colômbia terá a pressão do favoritismo contra a Guiana e a necessidade de provar sua força em casa contra um time que não tem nada a perder.

Os jogos terão transmissão pela World Rugby TV.

Domingo, dia 26 de agosto

*horários de Brasília

12h00 – Paraguai x México, em Medellín

17h00 – Colômbia x Guiana, em Medellín

Quarta-feira, dia 29 de agosto

Guiana x Paraguai

Colômbia x México

Sábado, dia 1º de agosto

México x Guiana

Colômbia x Paraguai

Coletiva de imprensa