ARTIGO COM VÍDEOS – O material foi coletado por Larissa Batajelo, na coletiva de imprensa dos All Blacks, no pós-jogo contra a França.

Após a partida que aconteceu no sábado (9), entre All Blacks e França, o técnico Steve Hansen concedeu uma entrevista coletiva ao lado do capitão Sam Whitelock e do assistente técnico Ian Foster.

Durante a entrevista, Hansen admitiu o primeiro tempo ruim dos All Blacks, com reações lentas e muitos erros. Mas se disse satisfeito com a melhora gradual na atuação que garantiu um grandioso 52 a 11 em cima dos franceses.

Apesar da vitória, o técnico ainda mantém os pés no chão e diz que não se deve ficar muito animado quanto ao resultado, pois ainda faltam duas partidas para o final da Steinlager Series. Hansen ainda diz que durante uma revisão desse jogo, esperasse coisas negativas e positivas com o objetivo de se ter uma boa preparação para as batalhas que virão.

- Continua depois da publicidade -

Ian Foster falou um pouco da performance Beauden Barret, que jogou os 80 minutos de partida. Foster elogiou Barret, dizendo que o atleta ouve bem os outros jogadores e tem a liberdade de ver e dizer certas coisas, e foi isso que ele fez na partida dessa noite. Contudo, a comissão técnica parece não estar tão feliz com algumas decisões tomadas por ele durante o jogo. O auxiliar técnico não citou nenhuma situação especifica, mas disse que tudo será revisto, e que a reação de Barret foi boa. Em um geral, ele mostrou uma boa atitude: a de ir e fazer acontecer, ao invés de ficar pensando muito em detalhes.



Filmado por: Larissa Batajelo

Destaques: A estreia do prop Karl Tu’inukuafe e o incrível tackle de Aaron Smith

Alguns jogadores também concederam entrevista aos jornalistas. Entre eles, o estreante Karl Tu’inukuafe, que fez grande partida. Karl falou sobre um dos maiores desafios: o merecimento de usar a camisa dos All Blacks. Admitiu que muitas pessoas acreditam nele, até mais do que ele mesmo, porém estando lá (em campo, fazendo o que sabe de melhor) e vendo a confiança que todos estão depositando nele é o que faz com que fique mais confortável com a situação. Vale lembrar que Karl, logo após entrar em jogo, garantiu a penalidade a favor dos All Blacks durante um scrum logo no comecinho do segundo tempo, que foi convertida por Barret, empatando a partida em 11 a 11.

Damian Mckeinze trocou algumas palavras com os jornalistas sobre o companheiro de time (ambos jogam o Super Rugby pelo Chiefs) e estreante Karl. Mckeinze rasgou elogios para o desempenho do companheiro, tanto nos jogos pelos Chiefs, tanto no desempenho da estreia e citou a jogada do scrum.

Por ultimo, Aaron Smith não deixou de reconhecer boa fase da defesa francesa, e disse que as vezes é necessário ter paciência para encontrar o caminho certo até o try. O jogador teve alguns problemas com a arbitragem e foi responsável por algumas penalidades a favor da França. Ele brincou com o incrível tackle que deu no francês Kevin Gourdon, impedindo o avanço para do atleta. Smith admitiu nunca ter dado um tackle daqueles em um número 8 e que se exaltou um pouco na comemoração. Questionado sobre o cartão amarelo recebido pelo lock francês Paul Gabrillagues no segundo tempo, o jogador disse que é algo que eles têm que estar preparados e que acontecer a qualquer minuto da partida, pois eles se colocam em risco com alguns tackles que acabam sendo altos (motivo de penalidade). Na jogada que gerou a punição, Smith explica que caso um tackle normal tivesse sido dado, existiriam outras opções para continuar a jogada e os All Blacks teriam grandes chances de converter o try.