ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations e o Rugby Europe Championship já se encerraram, mas este sábado foi de mais decisão na Europa. Portugal foi à Polônia para sua última partida pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”. Os Lobos portugueses precisavam de uma simples vitória para conseguirem o título da divisão e a classificação para a Repescagem de Promoção e Rebaixamento para o Championship (o “Six Nations B”) contra a Alemanha.

O jogo, no papel, parecia ser tranquilo para Portugal, mas os poloneses tornaram a partida um pesadelo – para a alegria momentânea da Holanda, que seria campeã caso Portugal perdesse. A Polônia largou na frente e fez um primeiro tempo promissor, indo ao intervalo em vantagem de 13 x 10. Depois, o segundo tempo começou terrível para os Lobos, que viram os donos da casa marcarem 2 tries em menos de 10 minutos para abrirem 25 x 10. Porém, os lusos não sentiram o golpe e produziram uma grande virada, com 3 tries preciosos, do scrum-half Manuel Queirós, aos 52′, do ponta Tomás Appleton, aos 73′, e o milagroso try já com o tempo esgotado de outro ponta Rodrigo Freudenthal. 27 x 25 incríveis para os Lobos, campeões do Rugby Europe Trophy.

Outros três jogos agitaram as divisões menores europeias também. Pela Conference 1, a divisão abaixo do Trophy, Malta assegurou o primeiro lugar do Grupo Sul atropelando Andorra por 89 x 03, aguardando agora o primeiro colocado do Grupo Norte para a grande final da divisão.

Já pela Conference 2, o Grupo Sul também teve dois duelos e Chipre riu mais alto assegurando matematicamente o primeiro lugar com um 17 x 05 sobre a Eslovênia. Os cipriotas agora aguardam o primeiro colocado do Grupo Norte igualmente. O resultado atrapalhou os planos da Áustria, que derrotou a Eslováquia por 56 x 00, mas não coseguirá mais a promoção.

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe

25 27

Polônia 25 x 27 Portugal, em Lodz





Seleção Jogos Pontos Portugal 5 22 Holanda 5 19 Suíça 5 11 República Tcheca 4 8 Polônia 5 7 Moldávia 4 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe

Grupo Sul

Malta 89 x 03 Andorra, em Kordin

Seleção Jogos Pontos Malta 4 19 Israel 4 10 Croácia 2 4 Bósnia-Herzegóvina 3 4 Andorra 3 2

- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe

Grupo Sul



Áustria 56 x 00 Eslováquia, em Viena

Chipre 17 x 05 Eslovênia, em Paphos

Seleção Jogos Pontos Chipre 3 14 Áustria 3 9 Eslovênia 3 8 Sérvia 2 1 Eslováquia 3 0

- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).