Com o encerramento ontem da temporada da Série Mundial de Sevens foram anunciados também os vencedores de diversos prêmios da modalidade. O destaque ficou para as escolhas dos Dream Teams, isto é, para os 7 melhores atletas (o melhor de cada posição) entre os homens e entre as mulheres.

Foram anunciados também os vencedores do prêmio de melhor treinador e de “Jogador Impacto”, que se trata do prêmio para o jogador e a jogadora que terminaram em primeiro lugar no Ranking de Desempenho – um ranking que leva em conta número de tackles, de carregadas de bola, de quebras de linha, de offload e de tries e pontos marcados. O canadense Justin Douglas e a neozelandesa Michaela Blyde terminaram no topo como os jogadores impacto da temporada. Já Neil Powell, da seleção masculina da África do Sul, e Allan Bunting, da seleção feminina da Nova Zelândia, foram os melhores treinadores.

Os prêmios de melhor jogador e melhor jogadora ano, no entanto, serão revelados apenas em novembro.

Dream Team Masculino



Dream Team Feminino



Jogador Impacto



Jogadora Impacto



Melhor treinador de seleção masculina



Melhor treinador de seleção feminina



Revelação masculina



Revelação feminina



Artilheiro de tries



Artilheira de tries



Destaque eleito pelos fãs



Destaque eleita pelos fãs