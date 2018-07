ARTIGO COM VÍDEO – A temporada da Premiership inglesa começou neste fim de semana em Northampton com o remodelada Premiership Sevens, torneio de sevens envolvendo todos os times que jogam na elite do XV inglês.

O torneio não envolveu os principais jogadores de cada clube, pois as equipes optaram por colocar em campo jovens promessas das academias de alto rendimento dos clubes. E quem brilhou foi o campeão da liga, o Saracens, que voltou a ergueu o troféu do sevens pela primeira vez desde a temporada inaugural de 2010. Liderado por Joel Conlon, asa de 24 anos do clube, o Saracens foi derrotado na fase de grupos pelo Newcstle Falcons, mas se ergueu no mata-mata despachando Exeter Chiefs (29 x 24 na prorrogação com try salvador de Sean Reffell), Harlequins (29 x 21) e os Wasps na grande final, por 33 x 12 (com Conlon marcando 2 vezes).

Agora, os clubes ingleses se voltam para amistosos de pré temporada, pensando na rodada de abertura da liga, que ocorrerá no dia 31 de agosto.

Grupo A:1 Wasps, 2 Northampton Saints, 3 Gloucester

Grupo B: 1 Newcastle Falcons, 2 Saracens, 3 Leicester Tigers

Grupo C: 1 Exeter Chiefs, 2 Bath, 3 Worcester Warriors

Grupo D: 1 Harlequins, 2 Sale Sharks, 3 Bristol

Quartas de final: Wasps 17 x 10 Northampton Saints, Newcastle Falcons 17 x 12 Sale Sharks, Exeter Chiefs 24 x 29 Saracens, Harlequins 31 x 29 Bath;

Semifinais: Wasps 33 x 24 Newcastle Falcons, Saracens 29 x 21 Harlequins

FINAL: Saracens 33 x 12 Wasps



Lista de campeões da Premiership Sevens

2 títulos – Saracens, Wasps e Gloucester

1 título – Newcastle Falcons, London Irish e Newport Gwent Dragons (Gales)